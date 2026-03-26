Košice oddialili koniec sezóny. V domácom zápase dokázali uspieť nad Banskou Bystricou

Na snímke gólová radosť hráčov Košíc.
Fotogaléria (10)
Na snímke gólová radosť hráčov Košíc. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|26. mar 2026 o 19:56
ShareTweet0

Víťazný gól zaznamenal v 47. minúte Šimon Petráš.

Tipsport liga - 5. zápas štvrťfinále

HC Košice - HC MONACObet Banská Bystrica 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Góly: 11. Lamper (Rogoň), 28. Mikúš (Rosandič, Krivošík), 47. Petráš (Mikúš, Bartoš), 59. Rosandič (Havrilla) – 1. Zigo, 59. Turnbull (Kukuča, Lucas).

Rozhodcovia: Hronský, Klejna – Tichý, Gegáň, vylúčení: 4:6, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0

Diváci: 4509

Košice: Riečický – Rosandič, Bučko, Šedivý, Ferenc, Dachnovský, Bartoš, Deyl, Kvietok – Petráš, Repčík, Mikúš – Chovan, Jellúš, Krivošík – Rogoň, Havrila, Lamper – Liščinský, Kohút, Plochotnik

Banská Bystrica: Rabčan – Galipeau, Lucas, Žabka, Lee, Stránský, Michalčin, Buc – Faith, Myklucha, Turnbull – Šoltés, Tomka, Kukuča – Kabáč, Valach, Zigo – Gron, Ondrušek, Jasenec

/stav série 2:3/

Hokejisti Košíc zvíťazili v piatom štvrťfinálovom zápase play off Tipsport ligy 2025/2026 na domácom ľade nad Banskou Bystricou 4:2.

Odvrátili tak koniec sezóny a v sérii hranej na štyri víťazstvá znížili stav na 2:3. Šiesty duel je na programe v sobotu 28. marca o 18.00 v Banskej Bystrici.

„Oceliari“ v snahe natiahnuť sériu nezačali vôbec dobre a už po 28 sekundách inkasovali z hokejky Ziga. V polovici prvej tretiny však vyrovnal Lamper po prihrávke od Rogoňa a za stavu 1:1 išli tímy do kabín.

Fotogaléria zo zápasu Košice - Banská Bystrica (Tipsport liga, 5. zápas štvrťfinále)
Na snímke gólová radosť hráčov Košíc v piatom zápase štvrťfinále play off hokejovej Tipsport ligy HC Košice - HC MONACObet Banská Bystrica v Košiciach.
Na snímke lavička Banskej Bystrice, vľavo v pozadí tréner Vlastimil Wojnar v piatom zápase štvrťfinále play off hokejovej Tipsport ligy HC Košice - HC MONACObet Banská Bystrica v Košiciach.
Na snímke zľava Patrik Rogoň (Košice) a Olivier Galipeau (Banská Bystrica) v piatom zápase štvrťfinále play off hokejovej Tipsport ligy HC Košice - HC MONACObet Banská Bystrica v Košiciach.
Na snímke gólová radosť hráčov Banskej Bystrice v piatom zápase štvrťfinále play off hokejovej Tipsport ligy HC Košice - HC MONACObet Banská Bystrica v Košiciach.
10 fotografií
Na snímke vpravo brankár Dominik Riečický (Košice) inkasuje prvý gól v piatom zápase štvrťfinále play off hokejovej Tipsport ligy HC Košice - HC MONACObet Banská Bystrica v Košiciach.Na snímke gólová radosť hráčov Banskej Bystrice v piatom zápase štvrťfinále play off hokejovej Tipsport ligy HC Košice - HC MONACObet Banská Bystrica v Košiciach.Na snímke vľavo brankár Eugen Rabčan (Banská Bystrica) inkasuje prvý gól v piatom zápase štvrťfinále play off hokejovej Tipsport ligy HC Košice - HC MONACObet Banská Bystrica v Košiciach.Na snímke gólová radosť hráčov Košíc v piatom zápase štvrťfinále play off hokejovej Tipsport ligy HC Košice - HC MONACObet Banská Bystrica v Košiciach.Na snímke šarvátka v piatom zápase štvrťfinále play off hokejovej Tipsport ligy HC Košice - HC MONACObet Banská Bystrica v Košiciach.Na snímke uprostred tréner Košíc Dan Ceman v piatom zápase štvrťfinále play off hokejovej Tipsport ligy HC Košice - HC MONACObet Banská Bystrica v Košiciach.

Po prestávke mohol domácich poslať do vedenia Mikúš, ale Rabčan výborne zasiahol. Útočník Košíc však neskôr mieril už presne a poslal svoj tím do vedenia 2:1. Na ďalší gól čakali diváci až do 47. minúty, na radosť domácich fanúšikov ho strelil Petráš - 3:1.

Bystričania ešte zdramatizovali duel zásluhou Turnbulla, ale Rosandič gólom do prázdnej bránky definitívne rozhodol o tom, že hrať sa bude aj v sobotu.

Hlasy po zápase

Dan Ceman, tréner Košíc: „Museli sme dnes vyhrať, ak sme chceli odvrátiť koniec sezóny. Nezačali sme dobre, ale potom sme mali energiu, dokázali sme súpera pretlačiť. Som rád, že máme stále šancu ísť ďalej.“

Vlastimil Wojnar, tréner Banskej Bystrice: „Vstúpili sme do zápasu dobre, dali sme gól a mali sme ďalšiu šancu. Potom sa ale za stavu 1:1 zápas lámal a my sme to neustáli. V sobotu to bude rovnaký zápas ako doterajšie.“

Tipsport liga

Na snímke hráči Žiliny a Popradu vo vzájomnom súboji pred bránou.
Na snímke hráči Žiliny a Popradu vo vzájomnom súboji pred bránou.
dnes 20:07
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»Košice oddialili koniec sezóny. V domácom zápase dokázali uspieť nad Banskou Bystricou