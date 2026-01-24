Košice doma urvali dôležité víťazstvo. Prehrali sme si to sami, ľutujú Bystričania

Šesťbodový zápas medzi Košicami a Banskou Bystricou priniesol, tak ako býva zvykom v súbojoch týchto dvoch tímov, taktický a vyrovnaný hokej.
Z víťazstva 2:1 sa napokon tešili Košičania, keď oba ich góly zaznamenal Patrik Lamper, odchovanec banskobystrického hokej.
„Pre nás to bol šesťbodový zápas. Som rád, že sme to zvládli a vyhrali za tri body. Mohlo to skončiť všelijako. Vedeli sme, že to nebude ľahký zápas a dôležité je, že sme sa na nich bodovo dotiahli,“ hodnotil víťazstvo, po ktorom sa Košičania v tabuľke bodovo dotiahli na Bystričanov v súboji o prvú štvorku.
To, že sa mu podarilo rozhodnúť zápas proti klubu, v ktorom hokejovo vyrastal a získal s ním tri zo svojich piatich majstrovských titulov, Lamper komentoval len stroho:
„Čo na to povedať. Prežil som tam pekné roky, ale teraz som tu v Košiciach a som rád, že som pomohol tímu k víťazstvu,“ dodal.
Pred bránkou ako doma
Po bezgólovej prvej tretine sa ako prví v zápase presadili Košičania. Na prelome prvej a druhej tretiny sedel na trestnej lavici hosťujúci Dávid Šoltés.
Košičania presilovku štatisticky nevyužili. Gól prišiel dve sekundy po jej skončení, keď Lamper pred bránkou dorazil za chrbát Eugena Rabčana vyrazenú strelu Šimona Petráša.
Víťazný gól necelých sedem minút pred koncom už prišiel v presilovke. Košičania najprv spálili viacero dobrých šancí.
Keď sa už opäť blížil koniec výhody, rozhodol sa Michal Chovan vypáliť z ľavého kruhu. Jeho príklep našiel hokejku Lampera pred bránkou a Rabčan na teč nedokázal reagovať.
„Dal som tam hokejku. Trafil ju, takže to bolo aj o šťastí, ale aj takéto góly sa rátajú. Keďže sa zranil Krivošík, tak ma tréner posunul v presilovke vyššie. Moja hra je pred bránkou, tam sa cítim ako doma a som rád, že to tam padlo,“ priznal dávku šťastia pri víťaznom góle Lamper.
Jurčák ustál bystrickú paľbu
Veľkú zásluhu na troch bodoch zo šesťbodového zápasu má aj košický brankár Patrik Jurčák, ktorý mal podstatne viac práce ako jeho náprotivok a zlikvidoval 36 striel na svoju bránu. Prekonať ho dokázal len Roman Faith, ktorý v polovici zápasu využil prečíslenie a vyrovnával na 1:1.
„Určite vydretý zápas, veľmi dôležité tri body a som rád, že sa nám ich podarilo zobrať. Je to veľmi dôležité aj pre psychickú pohodu. Ukázali sme, že vieme hrať ťažké zápasy. Boli tam momenty, kedy nás zavreli, ale tá sila tímu to všetko ubránila.
Nakoniec sme si našim pohybom vybojovali presilovku a Lampi dnes stál dvakrát na dobrom mieste, dal dva góly, čiže super robota od neho,“ pochválil Jurčák svojho spoluhráča.
Horúce chvíle prežíval aj v závere zápasu. Domáci mali presilovku, ale aj tak ich hostia po odvolaní brankára dokázali zatlačiť a neboli ďaleko od vyrovnania.
„Musíme si to viac postrážiť, najmä, keď sme mali presilovku. Keď sú štyria, tak im nemôžeme dať puk. Dopadlo to dobre, máme tri body.
Zajtra sa na to pozrieme, povieme si, čo sa dalo robiť lepšie a v takým momentoch musíme byť zodpovednejší a musíme tie detaily dodržiavať na 100%, aby sa niečo také nestalo. Lebo naozaj nechýbalo veľa, bolo by 2 -2 a asi by to veľmi mrzelo,“ zdôrazňoval košický brankár
Nevyužitá prevaha v druhej tretine
O tom, že Bystričania odchádzali z Košíc bez bodu sa podľa oboch trénerov rozhodlo v druhej tretine.
„Prehrali sme si ten zápas asi sami, lebo v druhej tretine sme mali miestami obrovskú prevahu a nedokázali sme to využiť na viac gólov. Boli tam šance, boli tam nejaké prečíslenia, boli sme sami pred bránou. Jednoducho sme dnes neboli schopní to dotlačiť.
A potom ideme do oslabenia takou nešťastnou vecou, keď vyhodíme puk z obranného pásma a dostaneme z toho gól. Dnes to tam nepadlo, ale nemám čo chlapcom vyčítať, hrali to, čo sme chceli. Verím, že v tom ďalšom zápase sa to opäť zlomí na našu stranu,“ hodnotil banskobystrický tréner Vlastimil Wojnar.
Zhodol sa s ním aj košický Dan Ceman.
„Naša prvá tretina bola slušná, bolo to 50 na 50. V druhej tretine nás prevalcovali. Mali sme jedno extrémne dlhé striedanie v našej zóne, urobili sme niekoľko zlých rozhodnutí s pukom a odtiaľ sa to akosi nabalilo.
V každom prípade to bola dobrá práca, že sme to prežili. Oba tímy hrajú skvelý, štruktúrovaný a trpezlivý hokej a v tom je ich sila. Dnes to niekedy nevyzeralo príliš dobre, ale teším sa z týchto troch bodov, lebo sú veľké pre našich chlapcov,“ dodal Ceman.
Päťstovkár Šoltér a Faithov pozdrav dedovi
Kým sa Bystričan v košickom drese Lamper tešil z víťazstva, smutnejší boli Košičania v banskobystrickom drese. Útočník Dávid Šoltés odohral priam symbolicky svoj 500. extraligový zápas na ľade v rodnom meste. Nepodarilo sa mu nadviazať na tri predchádzajúce zápasy, v ktorých si bodovo polepšil.
„Dvakrát som strieľal z medzi kruhov, nepodarilo sa. Ale formu má aj ich brankár. Mali sme dosť veľa šancí, ktoré sme nevyužili. Mrzí nás to, lebo to bol šesťbodový zápas. Ale musíme dať hlavy hore a ísť ďalej,“ povzdychol si po zápase. O tom, že ho čaká zápas s poradovým číslom 500 sa dozvedel až v deň zápasu.
„Nejako to veľmi nevnímam, ale určite to poteší. Dúfam, že mi zdravíčko dovolí, aby som ešte nejaké zápasy pridal,“ komentoval prekonaný medzník.
Aj strelec jediného gólu hostí Roman Faith hokejovo vyrastal v Košiciach a po góle poslal pozdrav do hľadiska dedovi Jánovi Faithovi, legendárnemu útočníkovi Košíc a neskôr úspešnému trénerovi.
Pri svojom pätnástom góle sezóny išiel v prečíslení dvoch na jedného. Do poslednej chvíle naznačoval prihrávku, aby nakoniec strelou k prvej žrdi prekonal ako jediný brankára Jurčáka,
„Sú tam rôzne varianty, ja som využil túto, našťastie to tam padlo, škoda, že len raz. S jedným gólom v Košiciach sa asi ťažko dá vyhrať. Sezónu si užívam, hoci sa trošku ťažko hovorí o sebe po prehratom zápase,“ povedal po zápase krídelník prvého banskobystrického útoku, ktorý má v tejto sezóne výbornú formu a so 42 bodmi je tretím najproduktívnejším hráčom Bystrice.
Bystričania opäť so Spišiakmi, Košičan v šesťbodovom zápase v Žiline
Bystričania v Košiciach nenadviazali na trojzápasovú víťaznú šnúru a budú sa na ňu chcieť vrátiť už v nedeľu v dohrávke 21. kola na ľade Spišskej Novej Vsi.
So Spišiakmi sa stretnú opäť po necelom týždni, v utorok ich v predohrávke 42. kola doma v prestrelke porazili 6:4. „Verím, že už nedeľu opäť zabodujeme ako tím a možno opäť aj ja ako jednotlivec,“ dúfa Faith.
Košičanov čaká v nedeľu ďalší šesťbodový zápas, tentoraz na ľade Žiliny. Na aktuálne tretí tím tabuľky strácajú jediný bod, ale majú zápas k dobru.
„Veľmi sa nepozeráme na tabuľku, ale na našu hru a keď budú prichádzať body, pôjdeme aj v tej tabuľke vyššie. My musíme hrať to, čo sme napríklad hrali dnes, každý jeden zápas a nepoľaviť.
V Žiline to bude určite ťažký zápas, príde veľa ľudí, bude ich to hnať dopredu. Takže musíme sa pripraviť, nastaviť sa na to a opäť zopakovať dnešný výkon a potvrdiť tieto tri body. V tabuľke je to natesno,“ verí brankár Jurčák.
