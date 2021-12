Aj reprezentácia do 16 rokov mení plány, namiesto Fínska vycestuje do Česka

Aj tú však znemožnilo pretrvávajúce pandemické obdobie a tak zverenci trénera Jerguša Baču v závere roka zamieria na prípravné stretnutia do Česka.

BRATISLAVA. Po novembrovom zrušení účasti na turnaji v Bielorusku z dôvodu koronavírusovej nákazy v tíme mali slovenskí hokejoví reprezentanti do 16 rokov absolvovať decembrovú akciu vo Fínsku.

V tomto období toho majú všetci málo a oslovili sme ich teda s požiadavkou pridať sa. Česi to prijali," uviedol pre hockeyslovakia.sk tréner SR 16 Jerguš Bača.

"Boli to náročné zápasy. Maďari prekvapili technickými schopnosťami i korčuľovaním. Pre náš tím mladší o dva roky to teda bude ťažké. Česi sú, samozrejme, naším klasickým súperom a patria ku svetovej špičke."

Pri určení nominácie na decembrový dvojzápas vychádzali tréneri z momentálnej výkonnosti hráčov z domácich súťaží.

"Tomáš Pobežal by mal vycestovať do Švajčiarska s osemnástkou a z pohľadu hráčov pôsobiacich v zahraničí počítame so Sebastiánom Mitrom z českej ligy a fínskou dvojicou Tobias Faith - Andrej Tomašec," dodal Bača.