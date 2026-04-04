VIDEO: Víťazný gól v posledných sekundách. Slovenský obranca sa stal hrdinom zápasu

Slovenský hokejista Jozef Viliam Kmec svojím tretím gólom v prebiehajúcom ročníku nižšej súťaže AHL zavŕšil obrat Hendersonu Silver Knights proti Tucsonu Roadrunners.
Dvadsaťdvaročný obranca skóroval 24 sekúnd pred treťou sirénou na 4:3 po tom, čo jeho tím prehrával v polovici zápasu 0:3.
VIDEO: Víťazný gól Kmeca
Strelecky sa presadil druhý duel za sebou slovenský útočník Maroš Jedlička, ktorého Colorado Eagles podľahlo na ľade San Jose Barracuda 3:6.
VIDEO: Gól Maroša Jedličku
Prvýkrát v kariére si na seba obliekol dres Rockfordu IceHogs slovenský brankár Adam Gajan, ktorý počas týždňa podpísal trojročný nováčikovský kontrakt s Chicagom Blackhawks.
Gajan sledoval duel proti Iowe zo striedačky.
