VIDEO: Víťazný gól v posledných sekundách. Slovenský obranca sa stal hrdinom zápasu

Jozef Viliam Kmec sa teší zo spoluhráčmi z gólu. (Autor: hendersonsilverknights.com)
TASR|4. apr 2026 o 09:45
Spečatil obrat svojho tímu z 0:3.

Slovenský hokejista Jozef Viliam Kmec svojím tretím gólom v prebiehajúcom ročníku nižšej súťaže AHL zavŕšil obrat Hendersonu Silver Knights proti Tucsonu Roadrunners.

Dvadsaťdvaročný obranca skóroval 24 sekúnd pred treťou sirénou na 4:3 po tom, čo jeho tím prehrával v polovici zápasu 0:3.

VIDEO: Víťazný gól Kmeca

Strelecky sa presadil druhý duel za sebou slovenský útočník Maroš Jedlička, ktorého Colorado Eagles podľahlo na ľade San Jose Barracuda 3:6.

VIDEO: Gól Maroša Jedličku

Prvýkrát v kariére si na seba obliekol dres Rockfordu IceHogs slovenský brankár Adam Gajan, ktorý počas týždňa podpísal trojročný nováčikovský kontrakt s Chicagom Blackhawks.

Gajan sledoval duel proti Iowe zo striedačky.

