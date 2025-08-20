Banská Bystrica stratila posilu. Klub musel s Američanom rozviazať zmuvu

BANSKÁ BYSTRICA. Americký hokejový útočník Kevin O´Neil napokon nebude hrať za slovenský extraligový tím HC MONACObet Banská Bystrica.
Dôvodom je vážne zranenie a následná dlhšia rekonvalescencia, pre ktoré sa s vedením „baranov“ dohodol na ukončení spolupráce. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej stránke.
Pre 27-ročného krídelníka mala byť Banská Bystrica prvé pôsobisko mimo Severnej Ameriky. Klub potvrdil jeho príchod začiatkom júla, no napokon sa vzájomná spolupráca skončila priskoro.
„Utrpel vážnejšie zranenie a čaká ho dlhá liečba. Po spoločnej dohode sme sa rozhodli rozviazať zmluvu, aby mohol absolvovať liečbu a rekonvalescenciu doma. Ďakujeme mu za všetko a držíme mu palce, aby sa čoskoro dal do poriadku.
Momentálne pracujeme na doplnení kádra. Prioritne hľadáme centra, ktorý dokáže byť rozdielový hráč, prinesie potrebné zakončenie a prehľad v presilových hrách,“ poznamenal športový manažér banskobystrického klubu Ľuboš Pisár.
O´Neil odohral prevažnú časť profesionálnej kariéry v ECHL, v ktorej nastúpil do 192 zápasov. Za sebou má aj deväť štartov vo farmárskej AHL. V uplynulej sezóne 2024/2025 odohral v drese Adirondack Thunder 60 zápasov, v ktorých nazbieral 49 kanadských bodov za 19 gólov a 30 asistencií.
K svojmu predčasnému odchodu z kádra „baranov“ sa vyjadril na sociálnych sieťach: „V Banskej Bystrici, aj keď som tam bol krátko, sa mi páčilo a ten čas som si užil. Ďakujem všetkým chlapcom za podporu. Budem sa snažiť zotaviť čím skôr a dúfam, že sa čoskoro vrátim k hokeju. Ďakujem všetkým v organizácii a celému tímu držím palce,“ uviedol O´Neil.