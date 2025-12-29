Prvá posila pre Stavjaňu. Do Zvolena prichádza brankár s NHL skúsenosťami

Hokejistov Zvolena posilnil kanadský brankár Kevin Mandolese. Dvadsaťpäťročný rodák z Quebecu počas svojej kariéry zbieral skúsenosti predovšetkým v AHL, no za sebou má aj štarty v NHL.
Nechýbalo veľa, aby pri svojom debute navyše prekonal v elitnej súťaži historický rekord.
Mandolese počas svojich mládežníckych rokov pôsobil v kanadskej juniorskej súťaži QMJHL, kde počas štyroch sezón výlučne obliekal dres tímu Cape Breton Eagles.
Už v druhej sezóne zaujal svojimi výkonmi, čo vyvrcholilo nomináciou do kanadského výberu na Majstrovstvá sveta hráčov do 18 rokov. Okrem toho v roku 2018 prešiel vstupným draftom NHL, kedy si ho v 6. kole vybrala Ottawa Senators.
Po presune z juniorskej súťaže medzi mužov začal svoju profesionálnu kariéru v AHL a to konkrétne v tíme Belleville Senators. V organizácii Ottawy zotrval až do sezóny 2024/25 a počas tohto pôsobenia si pripísal aj tri štarty v prestížnej NHL.
Jeho debut v najlepšej lige sveta prebehol vo veľkom štýle, keď bol len tri zákroky od stanovenia nového historického rekordu. Počas zápasu totiž zneškodnil 46 striel, čo predstavuje druhý najvyšší počet úspešných zásahov pri víťaznom debute v histórii NHL.
V prebiehajúcej sezóne nastúpil Mandolese do dvoch zápasov AHL v drese farmárskych tímov Floridy a Tampy Bay. Celkovo ale v AHL odchytal 87 duelov, v ktorých si pripísal 89,8 % úspešnosť zásahov a takisto dve čisté kontá.
