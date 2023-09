Pardavý von, kričali fanúšikovia Slovana. Hráči hovoria o hanbe či najhoršom zápase

Hokejisti z hlavného mesta nezvládli začiatok extraligy na plnej čiare. Od Michaloviec schytali debakel, podľahli im hladko 2:8 a ľadovú plochu opúšťali za hlučného piskotu. Z 4460 divákov nie všetci vydržali do konca, viacerí sa pobrali domov počas tretej tretiny.

„Je to hanba,“ hodnotil duel obranca domácich Daniel Gachulinec. „Nemôže sa to stávať.“

Krátko po návrate do hry Michalovce vyrovnali a v desiatej minúte zápasu viedli už 3:1.

„Hneď z prvého striedania sme dostali gól, trocha sme sa potom oklepali a hrali sme stále svoju hru, striedanie po striedaní sme dostávali Slovan tam, kde sme chceli,“ hodnotil hru svojho tímu Dávid Buc.

Po treťom góle sa z brány Slovana poberal brankár Jared Coreau a nahradil ho Samuel Baroš.

„Rozsypali sme sa, každý chcel byť všade, lietali sme zo strany na stranu. Mali sme v tom bordel,“ hodnotil predvedenú hru domáci Gachulinec.

„Je to zlé, musíme si to čím skôr rozobrať a niečo zmeniť. Takto nastúpiť do zápasu a takto odohrať zápas si nemôžeme dovoliť.“