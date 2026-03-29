Liberec nevyužil šancu na postup. Proti Karlovym Varom bude musieť rozhodnúť v siedmom zápase

Česká extraliga - 6. zápas štvrťfinále
Energie Karlovy Vary - Bílí Tygři Liberec 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)
Góly: 1. a 53. Beránek, 41. Sapoušek, 50. Jiskra
/stav série: 3:3/
O postupujúcom do semifinále play off v českej extralige v sérii Karlovy Vary - Bílí Tygři Liberec rozhodne až siedmy zápas.
Domáca Energia zvíťazila v nedeľu v šiestom zápase štvrťfinále 4:0 a vyrovnala stav série na 3:3.
Siedmy zápas je na programe v utorok 31. marca v Liberci. Do semifinále už postúpili Pardubice a Třinec.
V pondelok sa rozhodne o treťom postupujúcom medzi Plzňou a Spartou Praha. Aj tam je stav série vyrovnaný 3:3.