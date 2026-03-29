Liberec nevyužil šancu na postup. Proti Karlovym Varom bude musieť rozhodnúť v siedmom zápase

Hokejisti Bílí Tygři Liberec.
Hokejisti Bílí Tygři Liberec. (Autor: Facebook Bílí Tygři Liberec)
TASR|29. mar 2026 o 18:47
Do semifinále už postúpili Pardubice a Třinec.

Česká extraliga - 6. zápas štvrťfinále

Energie Karlovy Vary - Bílí Tygři Liberec 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)

Góly: 1. a 53. Beránek, 41. Sapoušek, 50. Jiskra

/stav série: 3:3/

O postupujúcom do semifinále play off v českej extralige v sérii Karlovy Vary - Bílí Tygři Liberec rozhodne až siedmy zápas.

Domáca Energia zvíťazila v nedeľu v šiestom zápase štvrťfinále 4:0 a vyrovnala stav série na 3:3.

Siedmy zápas je na programe v utorok 31. marca v Liberci. Do semifinále už postúpili Pardubice a Třinec.

V pondelok sa rozhodne o treťom postupujúcom medzi Plzňou a Spartou Praha. Aj tam je stav série vyrovnaný 3:3.

Česká hokejová extraliga

    Hokejisti Bílí Tygři Liberec.
    Hokejisti Bílí Tygři Liberec.
    Liberec nevyužil šancu na postup. Proti Karlovym Varom bude musieť rozhodnúť v siedmom zápase
