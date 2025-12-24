Slafkovský sa priblížil k prvej stovke. McDavid sa odpútal od krajana a je lídrom

Kanadský hokejový útočník Connor McDavid z Edmontonu vládne produktivite NHL o šesť bodov pred krajanom Nathanom MacKinnonom z Colorada.
McDavid zaznamenal v 38 zápasoch 67 bodov a so 44 asistenciami je aj najlepším nahrávačom.
MacKinnon má po 36 stretnutiach bilanciu 30 gólov a 31 prihrávok a vedie poradie kanonierov o päť gólov pred Morganom Geekom z Bostonu.
MacKinnonov spoluhráč Martin Nečas je v produktivite šiesty so 47 bodmi za 16 gólov a 31 asistencií z 36 stretnutí.
Davidovi Pastrňákovi z Bostonu patrí 22. miesto, odohral o tri zápasy menej a zaznamenal 40 bodov (14 + 26).
Kanadské bodovanie NHL
Poradie
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
+/-
1.
Connor McDavid
Edmonton
38
23
44
67
+2
2.
Nathan MacKinnon
Colorado
36
30
31
61
+45
3.
Leon Draisaitl
Edmonton
38
20
35
55
+9
4.
Macklin Celebrini
San Jose
37
19
36
55
+12
5.
Mikko Rantanen
Dallas
37
14
37
51
+0
McDavid útočí už na šiesty zisk Art Ross Trophy v kariére. Najproduktívnejším hráčom NHL sa stal v sezónach 2016/17, 2017/18, 2020/21, 2021/22 a 2022/23.
Nečas je so 34 plusovými bodmi druhý v bilancii účasti na ľade pri strelených a inkasovaných góloch.
O 11 bodov viac má jeho parťák z útoku Avalanche MacKinnon. Útočník Adam Klapka z Calgary je so 70 minútami tretí najtrestanejší hráč súťaže.
Brankár Karol Vejmelka z Utahu sa so 16 vychytanými výhrami delí o prvenstvo so Scottom Wedgewoodom z Colorada, Jakom Oettingerom z Dallasu, Sergejom Bobrovským z Floridy a Igorom Šesťorkinom z New York Rangers.
Slováci v NHL - kanadské bodovanie
Poradie
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
+/-
1.
Juraj Slafkovský
Montreal
37
11
14
25
+4
2.
Šimon Nemec
New Jersey
31
7
11
18
+4
3.
Martin Fehérváry
Washington
37
3
8
11
+12
4.
Dalibor Dvorský
St. Louis
28
5
2
7
-7
5.
Samuel Honzek
Calgary
18
2
2
4
+1
6.
Erik Černák
Tampa
19
0
4
4
0
7.
Pavol Regenda
San Jose
2
2
0
2
-2
Najlepším zo Slovákov je Juraj Slafkovský, ktorý si v noci pripísal gól a asistenciu. Na konte už má 25 kanadských bodov, čo ho radí na 101. miesto celej súťaže.
V počte strelených gólov mu patrí 85. priečka. Čo sa týka štatistiky asistencií, tam sa nachádza na 123. mieste.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: