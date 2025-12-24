Slafkovský sa priblížil k prvej stovke. McDavid sa odpútal od krajana a je lídrom

Nick Suzuki (vľavo hore) a Juraj Slafkovský.
Nick Suzuki (vľavo hore) a Juraj Slafkovský. (Autor: TASR/AP)
ČTK|24. dec 2025 o 11:03
ShareTweet1

Pozrite si kanadské bodovanie NHL.

Kanadský hokejový útočník Connor McDavid z Edmontonu vládne produktivite NHL o šesť bodov pred krajanom Nathanom MacKinnonom z Colorada.

McDavid zaznamenal v 38 zápasoch 67 bodov a so 44 asistenciami je aj najlepším nahrávačom.

MacKinnon má po 36 stretnutiach bilanciu 30 gólov a 31 prihrávok a vedie poradie kanonierov o päť gólov pred Morganom Geekom z Bostonu.

MacKinnonov spoluhráč Martin Nečas je v produktivite šiesty so 47 bodmi za 16 gólov a 31 asistencií z 36 stretnutí.

Davidovi Pastrňákovi z Bostonu patrí 22. miesto, odohral o tri zápasy menej a zaznamenal 40 bodov (14 + 26).

Kanadské bodovanie NHL

Poradie

Meno

Klub

Zápasy

Góly

Asistencie

Body

+/-

1.

Connor McDavid

Edmonton

38

23

44

67

+2

2.

Nathan MacKinnon

Colorado

36

30

31

61

+45

3.

Leon Draisaitl

Edmonton

38

20

35

55

+9

4.

Macklin Celebrini

San Jose

37

19

36

55

+12

5.

Mikko Rantanen

Dallas

37

14

37

51

+0

Kanadské bodovanie NHL

McDavid útočí už na šiesty zisk Art Ross Trophy v kariére. Najproduktívnejším hráčom NHL sa stal v sezónach 2016/17, 2017/18, 2020/21, 2021/22 a 2022/23.

Nečas je so 34 plusovými bodmi druhý v bilancii účasti na ľade pri strelených a inkasovaných góloch.

O 11 bodov viac má jeho parťák z útoku Avalanche MacKinnon. Útočník Adam Klapka z Calgary je so 70 minútami tretí najtrestanejší hráč súťaže.

Brankár Karol Vejmelka z Utahu sa so 16 vychytanými výhrami delí o prvenstvo so Scottom Wedgewoodom z Colorada, Jakom Oettingerom z Dallasu, Sergejom Bobrovským z Floridy a Igorom Šesťorkinom z New York Rangers.

Slováci v NHL - kanadské bodovanie

Poradie

Meno

Klub

Zápasy

Góly

Asistencie

Body

+/-

1.

Juraj Slafkovský

Montreal

37

11

14

25

+4

2.

Šimon Nemec

New Jersey

31

7

11

18

+4

3. 

Martin Fehérváry

Washington

37

3

8

11

+12

4.

Dalibor Dvorský

St. Louis

28

5

2

7

-7

5.

Samuel Honzek

Calgary

18

2

2

4

+1

6.

Erik Černák

Tampa

19

0

4

4

0

7.

Pavol Regenda

San Jose

2

2

0

2

-2

Kanadské bodovanie NHL Informácie o Slovákoch v NHL

Najlepším zo Slovákov je Juraj Slafkovský, ktorý si v noci pripísal gól a asistenciu. Na konte už má 25 kanadských bodov, čo ho radí na 101. miesto celej súťaže.

V počte strelených gólov mu patrí 85. priečka. Čo sa týka štatistiky asistencií, tam sa nachádza na 123. mieste.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Nick Suzuki (vľavo hore) a Juraj Slafkovský.
Nick Suzuki (vľavo hore) a Juraj Slafkovský.
Slafkovský sa priblížil k prvej stovke. McDavid sa odpútal od krajana a je lídrom
dnes 11:03|1
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Slafkovský sa priblížil k prvej stovke. McDavid sa odpútal od krajana a je lídrom