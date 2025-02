Uvidíte všetko a ešte viac, sľubujú aktéri. Čo prinesie finálový zápas medzi USA a Kanadou?

BOSTON. Ak by sa niekto podujal zostaviť si bingo kartu prvého zápasu medzi USA a Kanadou na Turnaji štyroch krajín (4 Nations Face-Off) a chcel by vyhrať, musel by zapojiť mimoriadnu fantáziu. Program a výsledky - Turnaj štyroch krajín 2025 (4 Nations Face-Off) Viac ako 21-tisíc fanúšikov priamo v Montreale a milióny pri televíznych obrazovkách po celom svete videli šou, akú sľubovali organizátori turnaja ešte vlani.

Pred prvým buly vypískali kanadskí fanúšikovia americkú hymnu, zápas odštartoval troma bitkami za deväť sekúnd, prvý gól strelil Connor McDavid po krásnom sóle, vyrovnaný priebeh rozhodovali detaily a Američania vyhrali 3:1.

Existuje snáď lepšia pozvánka na štvrtkové finále v rovnakom zložení? Nie. Sobotný zápas sledoval každý, koho zaujíma hokej. Na stretnutie azda najlepších hokejových reprezentácií v najsilnejšom zložení sa čakalo deväť rokov. Očakávania boli obrovské. Treba poznamenať, že sa do bodky naplnili. Novinár Corey Pronman z portálu The Athletic napísal, že ešte nikdy nevidel taký rýchly hokej. VIDEO: Zostrih zápasu USA - Kanada

Samotní aktéri pred stretnutí hovorili ako o „najväčšom zápase v kariére”. Spojené štáty výhrou prerušili 17-zápasovú sériu Kanady bez prehry na veľkých turnajoch. Trvalo to 15 rokov. Americký útočník Matthew Tkachuk to označil za najväčší moment vo svojej kariére, hneď po minuloročnom víťazstve v 7. zápase vo finále Stanley Cupu.

Do rivality vstupuje aj politika Kanada dostane priestor na odplatu, tentokrát na americkej pôde. Vendeta nebude prebiehať len na ľadovej ploche, ale aj na tribúnach. V Montreale domáci priaznivci vypískali hymnu USA. Nesúhlasia predovšetkým s výrokmi prezidenta Donalda Trumpa, ktorý povedal, že chce, aby sa Kanada stala 51. štátom USA. Reakcia nenechala na seba dlho čakať. Hymnu Kanady počas prvého zápasu v Bostone proti Fínsku sprevádzal piskot divákov. Otázky o politickom vplyve na úvodný zápas dostal aj generálny manažér USA Bill Guerin. „Myslím si, že to malo trochu politický nádych. Je to jednoducho doba, v ktorej sa nachádzame. Ak sa tým necháte ovplyvniť, máte problém. Myslím si však, že hráči to využili ako inšpiráciu,” uviedol.

Navyše, prezidenta Trumpa pozval aj na samotné stretnutie. Podľa jeho slov by ho to potešilo. „Máme kabínu plnú hrdých amerických hráčov, trénerov a zamestnancov. Snažíme sa čo najlepšie reprezentovať našu krajinu,” dodal Guerin. Bitky a súboje si vyžiadali svoju daň Zápasy medzi USA a Kanadou bývajú vyhrotené vždy, bez ohľadu na to, na akom fóre sa konajú. Američania chceli v tom úvodnom rozhodiť súpera, a to sa im podarilo. Súboj odštartovali troma bitkami za deväť sekúnd. Najprv zhodil rukavice Matthew Tkachuk, o pár momentov jeho brat Brady a po prvej strele na bránku sa pobil aj J.T. Miller. VIDEO: Tri bitky v úvode zápasu USA - Kanada

Po zápase mladší z bratov Tkachukovcov priznal, že pästné súboje si vopred dohodli v skupinovom čete. Na tento výrok reagoval kanadský útočník Brandon Hagel. „Hráme za našu krajinu, nie pre kamery,” povedal hokejista, ktorý sa zapojil do prvej bitky. „Nepotrebujeme nič iniciovať. Nepotrebujeme, aby prebiehali nejaké skupinové rozhovory. Ideme hrať svoju hru, dávame do toho všetko a ako som povedal, robíme to pre našu krajinu. Jednoducho budeme hrať tak tvrdo, ako len dokážeme, budeme to robiť pre národ,” uviedol Hagel pred odvetou.

Ak niekoho poškodili bitky a tvrdé súboje, tak je to zostava USA. Niekoľko dôležitých hráčov vynechalo zápas proti Švédsku, v ktorom už nešlo o nič. Američania síce prehrali 1:2, ale ušetrili Matthewa Tkachuka a Austona Matthewsa. Obaja by mali byť pripravení na finále. Spojené štáty ale prišli o Charlieho McAvoya. Náhradou za obrancu Bostonu mal byť Quinn Hughes, jeden z najlepších obrancov NHL. Na turnaji spočiatku chýbal kvôli zraneniu, pred finále mal byť k dispozícii, ale na poslednú chvíľu sa jeho účasť odriekla. Miernym favoritom budú USA Zámorské médiá prirovnávajú finále k tomu na ZOH 2010 vo Vancouveri. Vtedy sa po výhre 3:2 po predĺžení radovali hráči Kanady. Zlatý gól strelil Sidney Crosby. „To bolo už dávno. Ak mám priznať, teraz na ten moment vôbec nemyslím. Chceme sa len poučiť z prvého zápasu. Je to veľká príležitosť,” uviedol Crosby.

Príležitosť to nie je len pre Kanadu a USA, ale celkovo pre hokej. Prvé stretnutie veľkých zámorských rivalov podľa stanice ESPN sledovalo 4,4 milióna divákov. Štvrtkové finále môže prilákať ešte viac divákov. „Myslím si, že to bude veľká oslava hokeja," povedal tréner USA Mike Sullivan. Na jeho slová nadviazal aj generálny manažér Guerin. "Je to skvelé, bez ohľadu na to, z akej krajiny ste," povedal pre The Athletic. Stávkové kancelárie favorizujú Spojené štáty, ale rozdiel v kurzoch je minimálny. „Je mi jedno, kto je favorizovaný a kto nie - prišli sme to vyhrať," povedal kanadský tréner Jon Cooper. "Na zápas sa veľmi teším. Preto sme sem prišli." Zápas v bostonskej TD Garden bude vypredaný. Do haly sa nedostane nikto za menej ako tisíc dolárov. Presne toľko stáli najlacnejšie vstupenky na finále. „Uvidíte všetko, čo ste videli v prvom zápase, a ešte viac,” sľubuje americký útočník Jack Eichel. Na Slovensku bude zápas vysielať stanica Dajto. Úvodné buly padne na ľad v piatok po 2:00 SEČ.