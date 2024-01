Česi opäť postúpili do semifinále. Mali sme aj trochu šťastíčka, priznali

Ak Švédsko podľa očakávaní porazí Švajčiarsko, bude práve domáca reprezentácia ich súperom v semifinále.

Chcú sa naň stopercentne prichystať. Hoci emotívny záver a samotný postup láka k oslavám, postupom medzi najlepšiu štvoricu pre Čechov šampionát zďaleka nekončí.

Prvá tretina pre Čechov, druhá pre Kanadu Čechov namotivoval výborný začiatok duelu. Prvú tretinu vyhrali 2:0 vďaka gólom Štancla a Cibulku. Rymon navyše nepremenil trestné strieľanie. “Veľmi dobre sa nám podaril vstup do stretnutia. Kanada nám dávala relatívne dosť priestoru, my sme si vytvárali šance. Prvá tretina bola z našej strany ideálna,” hodnotil tréner Patrik Augusta. “Samozrejme, nebola ideálna zo strany súpera a vedeli sme, že v druhej tretine nás čaká iné mužstvo, hoci budú mať hráči tie isté dresy.”

A stalo sa. V 24. minúte znížil na 1:2 Wood, kouč nazval tento zásah zbytočným, keďže padol po českej chybe. V čase 36:40 vyrovnal Furlong. V treťom dejstve mali opäť viac šancí na rozhodnutie favoriti z Kanady. Napriek tomu vlaňajšie zlato neobhája. Domov pocestujú predčasne.

Hráči Kanady po vypadnutí z MS do 20 rokov 2024 (Autor: TASR/AP)

Gól v samom závere O postupe Česka do semifinále rozhodol 11 sekúnd pred koncom Jakub Štancl svojím druhým gólom v stretnutí. Česi zaviezli puk do útočnej tretiny. Rymon ho posunul na Bechera, ten našiel Štancla, ktorý si potiahol puk a vystrelil. Paradoxne ho do vlastnej bránky tečoval kanadský bek Oliver Bonk, syn bývalého českého útočníka Radka Bonka.

Hoci to Kanada ešte skúsila v hre bez brankára, neuspela. Česi udržali vedenie a senzačne sa znova pozrú do bojov o medaily. “Je to neskutočný pocit, zatiaľ som nič takéto nezažil. Je to obrovská radosť, myslím si, že to bolo na všetkých vidieť,” vyjadril sa o góle z konca zápasu Tomáš Cibulka. “Trošku nám spadol kameň zo srdca po druhej tretine, ktorá nedopadla podľa našich predstáv.” VIDEO: Rozhodujúci gól Jakuba Štancla vo štvrťfinále Česko - Kanada

Dar z nebies Uvedomujú si, že ich Kanada vo viacerých pasážach herne prevýšila. Napokon však zaúradovala vôľa hrať do konca i trocha povestného šťastia, ktorému išli naproti. “To bol dar z nebies. Štancl to výborne vystrelil a padlo to tam. To je to “šťastíčko”, čosi také sme potrebovali,” dodal Cibulka. “Trochu nás prevýšili, takže ku koncu bola kondička horšia. Inak sme to zvládli skvelo. Mali sme aj trochu “šťastíčka”. Dať gól 10 sekúnd pred koncom, to sa stane raz za dva roky,” dodal Michael Hrabal.

Toho po zápase veľmi chválil tréner Augusta. Brankár podržal mužstvo, predviedol niekoľko kľúčových zákrokov, ktorých dokopy zaznamenal 28. Kouč sa vyjadril, že to bol veľmi emotívny moment aj preňho. Musel však do istej miery potlačiť eufóriu a sústrediť sa na záver. “Máme rovnakú radosť ako hráči, akurát tréner ešte musí rozhodnúť, kto v danej chvíli pôjde na ľad a nemôže hneď krepčiť, až keď sa zápas skončí,” vysvetlil daný moment z pozície trénera. “Vybrali sme hráčov, s ktorými sme to chceli dohrať a podarilo sa.” Do semifinále so sebavedomím Po stretnutí Čechmi viditeľne lomcovali emócie a s pozitívnymi pocitmi chcú vykročiť aj do semifinále. Teraz hovoria o regenerácii. “Je skvelé poraziť Kanadu. Mali tu kopu fanúšikov. Bol to skvelý zápas. Sme za to radi, no musíme sa pripraviť na ďalší zápas,” apeluje Hrabal. “Musíme ísť do ďalšieho duelu s tým, že hoci sme outsideri, potrápili sme Američanov a zdolali sme Kanadu. Musíme do toho ísť s čistou hlavou a sebavedomím, že môžeme hrať s kýmkoľvek.”