Slafkovský má skvelú formu. Napodobnil svoju sériu zo ZOH

Na tribúne sa dokonca našla aj dvojica fanúšikov so slovenskou vlajkou, ktorí mali z gólu košického rodáka veľkú radosť. Bol to jeho štvrtý gól v sezóne.

Slafkovský predvádzal výborné výkony už na ZOH 2022, kde bol najlepším strelcom a tiež získal cenu pre najužitočnejšieho hráča. Aj tam sa mu podarilo streliť gól v troch zápasov v sérii - skóroval proti Fínsku, Švédsku a Lotyšsku.

TPS ťahá trojzápasovú víťaznú šnúru a v tabuľke je na 5. mieste. Drží sa tak v prvej šestke, ktorá znamená priamy postup do štvrťfinále play off. Turku odohrá do konca základnej časti ešte dve stretnutia.