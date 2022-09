Slafkovský vynikal, Nemec má excelentný cit. Expert hodnotil slovenské talenty

"Slafkovský síce nezbieral veľa bodov, ale najmä vo svojom prvom zápase vynikal tak, ako by ste čakali od draftovej jednotky. So svojou robustnou postavou viackrát fyzicky prevýšil súperov.

Skombinoval to so slušným bránením. Podľa mňa by mal odohrať ešte jednu sezónu mimo NHL, ale na jeho rýchlej a efektívnej práci s pukom je vidieť, že už má veľa skúseností s mužským hokejom," myslí si odborník o Nemcovi.

Okrem Nemca so Slafkovským sa predstaví v hlavných kempoch tímov NHL pred začiatkom sezóny 2022/2023 ďalších 18 Slovákov: brankári Jaroslav Halák (New York Rangers) a Dávid Hrenák (Los Angeles Kings), obrancovia Erik Černák (Tampa Bay Lightning), Martin Fehérváry (Washington Capitals) a Samuel Kňažko (Columbus Blue Jackets) aj útočníci Tomáš Tatar (New Jersey Devils), Richard Pánik (New York Islanders), Pavol Regenda (Anaheim Ducks), Miloš Kelemen (Arizona Coyotes), Martin Pospíšil, Adam Ružička (obaja Calgary Flames), Marián Studenič (Dallas Stars), Martin Chromiak (Los Angeles Kings), Filip Mešár (Montreal Canadiens), Adam Sýkora (New York Rangers), Maxim Čajkovič (Tampa Bay Lightning), Jakub Demek (Vegas Golden Knights) a Servác Petrovský (Minnesota Wild).

Bez zmluvy sú z nich Demek, Ružička a Petrovský.