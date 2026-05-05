VIDEO: Vypätý moment v play-off. Obranca Bostonu po seknutí súpera čelí prísnemu trestu

Obrancu Bostonu Charlieho McAvoya čaká za nahnevanú reakciu a seknutie útočníka Buffala Zacha Bensona v NHL dlhší trest.
Vedenie súťaže oznámilo, že americký hokejista sa má 11. mája dostaviť na osobné vypočutie do sídla zámorskej ligy v New Yorku. V takom prípade podľa médií zvažuje pre hráča dištanc na viac než päť zápasov.
Trest si McAvoy odpyká v ďalšej sezóne, pretože Boston vypadol v 1. kole play-off po prehre s Buffalom 2:4 na zápasy. Práve v poslednom šiestom stretnutí obranca Bostonu neudržal nervy na uzde.
Keď v predposlednej minúte za stavu 4:1 pre Buffalo dobiehal puk za prázdnou bránkou Bostonu, Benson ho zozadu podrazil a McAvoy narazil do mantinelu. Ku kanadskému útočníkovi potom prišiel a udrel ho hokejkou.
VIDEO: McAvoy a sekera na Bensona
McAvoy, ktorý sa podieľal na triumfe amerických hokejistov na olympijských hrách v Miláne, má za sebou životnú sezónu v NHL.
V 69 zápasoch si pripísal 61 bodov za 11 gólov a 50 asistencií. V sérii proti Buffalu mal dve asistencie.