VIDEO: Vypätý moment v play-off. Obranca Bostonu po seknutí súpera čelí prísnemu trestu

Obranca Charlie McAvoy (73) v drese Bostonu Bruins.
Obranca Charlie McAvoy (73) v drese Bostonu Bruins. (Autor: TASR/AP)
ČTK|5. máj 2026 o 09:18
ShareTweet1

Liga zvažuje pre hráča dištanc na viac než päť zápasov.

Obrancu Bostonu Charlieho McAvoya čaká za nahnevanú reakciu a seknutie útočníka Buffala Zacha Bensona v NHL dlhší trest.

Vedenie súťaže oznámilo, že americký hokejista sa má 11. mája dostaviť na osobné vypočutie do sídla zámorskej ligy v New Yorku. V takom prípade podľa médií zvažuje pre hráča dištanc na viac než päť zápasov.

Trest si McAvoy odpyká v ďalšej sezóne, pretože Boston vypadol v 1. kole play-off po prehre s Buffalom 2:4 na zápasy. Práve v poslednom šiestom stretnutí obranca Bostonu neudržal nervy na uzde.

Keď v predposlednej minúte za stavu 4:1 pre Buffalo dobiehal puk za prázdnou bránkou Bostonu, Benson ho zozadu podrazil a McAvoy narazil do mantinelu. Ku kanadskému útočníkovi potom prišiel a udrel ho hokejkou.

VIDEO: McAvoy a sekera na Bensona

McAvoy, ktorý sa podieľal na triumfe amerických hokejistov na olympijských hrách v Miláne, má za sebou životnú sezónu v NHL.

V 69 zápasoch si pripísal 61 bodov za 11 gólov a 50 asistencií. V sérii proti Buffalu mal dve asistencie.

Pavúk play-off NHL

NHL

Slovenský hokejista v drese Montrealu Canadiens Juraj Slafkovský (vpravo) a hráč Tampy Bay Lightning Brandon Hagel.
Slovenský hokejista v drese Montrealu Canadiens Juraj Slafkovský (vpravo) a hráč Tampy Bay Lightning Brandon Hagel.
Skaut Montrealu vyzdvihol Slafkovského a Mešár potrebuje čas. Ako je na tom Slovensko?
dnes 10:06
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»VIDEO: Vypätý moment v play-off. Obranca Bostonu po seknutí súpera čelí prísnemu trestu