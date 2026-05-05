VIDEO: Carolina po otočke vyhrala aj druhý zápas. Triumf Vegas zariadil ruský útočník

Taylor Hall (71) oslavuje víťazný gól Caroliny v predĺžení proti Philadelphii. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|5. máj 2026 o 07:16
Hrdinom Hurricanes sa stal Taylor Hall.

Hokejisti Caroliny Hurricanes uspeli aj v druhom domácom dueli 2. kola play off NHL. Taylor Hall rozhodol na konci prvého predĺženia o víťazstve 3:2 nad Philadelphiou a jeho tím tak vedie v semifinále Východnej konferencie už 2:0 na zápasy.

Vegas Golden Knights zdolali v prvom semifinále Západnej konferencie na svojom ľade Anaheim 3:1.

Philadelphia mala parádny vstup do zápasu, keď v piatej minúte skóroval Jamie Drysdale v presilovke a už o 39 sekúnd neskôr zvýšil Sean Couturier na 2:0 pre hostí. Carolina tak vôbec prvýkrát v tohtoročnej vyraďovačke musela doťahovať náskok súpera.

Ešte v prvej perióde znížil v početnej výhode Nikolaj Ehlers a duel poslal do predĺženia Seth Jarvis gólom necelých deväť minút pred koncom tretej tretiny.

V čase 78:51 sa potom stal hrdinom domácich Hall, ktorý z dorážky zblízka prekonal českého brankára Dana Vladařa.

Kanadský brankár Carter Hart vychytal prvý triumf Vegas v sérii s Anaheimom, keď zneškodnil 33 z 34 striel hostí.

Víťazný gól si necelých päť minút pred koncom tretej tretiny pripísal ruský útočník Ivan Barbašov, ktorý tak bleskovo zareagoval na vyrovnávajúci zásah hostí v podaní Mikaela Granlunda.

Víťazstvo Golden Knights spečatil gólom do prázdnej bránky Mitch Marner, ten mal v stretnutí na konte aj asistenciu. 

NHL - play-off (utorok, 5. máj)

Semifinále Východnej konferencie

Carolina Hurricanes - Philadelphia Flyers 3:2 po predĺžení (1:2, 0:0, 1:0 - 1:0)

Góly: 11. Ehlers (Blake, Miller), 52. Jarvis (Ehlers, Staal), 79. Hall (Blake, Walker) – 5. Drysdale, 5. Couturier (Grundström).

Brankári: Andersen - Vladař, strely na bránku: 43:36

/stav série: 2:0/

Semifinále Západnej konferencie:

Vegas Golden Knights - Anaheim Ducks 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Góly: 24. Howden (Marner, Andersson), 56. Barbašov (Dorofejev), 60. Marner – 54. Granlund (LaCombe, Carlson).

Brankári: Hart - Dostál, strely na bránku: 22:34 

/stav série: 1:0/

