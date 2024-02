Moja hra môže ešte rásť, vravel Slafkovský. Superlatívmi ho hodnotili kolegovia z útoku

NEW YORK. Slovenský hokejista Juraj Slafkovský sa stal historickým rekordérom Montrealu Canadiens.

"Je skvelé, že je tu a mohol to vidieť na vlastné oči. Už sa neviem dočkať, keď sa stretneme a porozprávame sa.

Zužitkoval bekhendovú prihrávku Suzukiho a z kruhu na buly trafil odkrytú bránku. Všetko to priamo z tribúny sledoval aj jeho otec.

New Jersey

Superlatívmi na adresu Slafkovského nešetril ani ich kolega z prvého útoku Cole Caufield: "Je hrozbou kdekoľvek na ľade. Posúva puk, chráni si ho, korčuľuje. Je radosť sa na to pozerať."

Montreal v dueli dominoval, súpera prestrieľal jednoznačne 38:13. Najväčšiu zásluhu na jasnom triumfe mala prvá formácia so Slafkovským, Suzukim a Caufieldom, ktorá začína byť stále väčšou hrozbou pre súperov.

"Snažím sa naďalej na sebe pracovať. Ak budete stále odvádzať tvrdú robotu, raz sa musíte dočkať odmeny. A už sa to začína vyplácať. Musím v tom pokračovať. Stále cítim, že moja hra ešte môže rásť," tvrdí prvý muž predvlaňajšieho draftu.

V noci na utorok vyprodukovala dokopy sedem bodov. "Je to povzbudzujúce, nachádzajú konzistentnosť. Musíte byť z toho nadšený.

Je zábavné ich sledovať, nielen výsledky, ale aj to, ako spolu hrajú. Je to vzrušujúce," uviedol na margo súhry prvého útoku tréner "Habs" Martin St. Louis.

Bronzového medailistu a najužitočnejšieho hráča olympijského turnaja z Pekingu 2022 chvália okrem fanúšikov aj zámorské médiá.

Marc Dumont z Montreal Hockey Now označil Slafkovského výkon za dominantný: "Našiel svoj rytmus. V prvých 20 zápasoch sezóny by bolo prekvapením vidieť ho urobiť dve či tri pekné akcie za sebou, ale teraz sa to stáva bežne.

Samozrejme, je dôležité, že nastupuje v útoku s kvalitnými spoluhráčmi. Caufield a Suzuki sú najlepší hráči tímu, ale tiež nemôžeme poprieť, že Slafkovského prítomnosť pozdvihla tú formáciu na vyššiu úroveň."