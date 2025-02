Gól à la Tkachuk, píšu v zámorí. Slafkovský sa pomaly približuje odvážnej ambícii

„Minulú sezónu som ukončil s 30 bodmi v 33 zápasoch, no potom som sa vrátil a hral som juniorský hokej. Na ľade som nerobil nič,” uviedol Slafkovský pre The Athletic . Svoje výkony zo začiatku sezóny dokonca označil za „hanebné”.

Pre Slafkovského je dôležité si uvedomiť, že by mal viac využívať svoje veľké telo. On si to aj uvedomuje, ale v zápasoch to často nerobí automaticky.

Keď áno, vyhráva súboje, pomáha spoluhráčom vo formácii uvoľniť priestor, získať puky a napokon z toho pramenia aj kanadské body. Keď nie, na ľade je takmer neviditeľný.

Do sobotného zápasu proti Ottawe naskočil oddýchnutý. V stretnutí zaznamenal osem bodyčekov, najviac vo svojej kariére. Dokázal skórovať a podľa svojich slov odohral „jeden z najlepších zápas v sezóne.”

VIDEO: Gól Juraja Slafkovského proti Ottawe