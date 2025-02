Slafkovský využil voľno a odišiel do Karibiku. So svojimi výkonmi stále nie je spokojný

Veľmi sa mi to páčilo, oveľa viac ako klasická All-Star Game. V roku 2028 by sa mal konať Svetový pohár s ôsmimi tímami, tak len dúfam, že my budeme deviaty.

"Toto by mal byť presne ten typ výkonu, ktorý by som chcel podávať pravidelne. V sobotu som videl, že to funguje, tak prečo by som to nemohol predvádzať aj naďalej?

To sa len pýtam sám seba... Je však jasné, že so svojím veľkým telom musím hrať fyzický hokej ako naposledy.

S trénermi aj s novinármi sa o tom rozprávame už roky a možno ten čas konečne nastal," napísal slovenský mladík.

VIDEO: Gól Juraja Slafkovského proti Ottawe