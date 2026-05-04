Toronto má nového manažéra. Do vrcholových pozícii sa dostal aj bývalý hráč

John Chayka sa stal novým generálnym manažérom klubu zámorskej hokejovej NHL Toronto Maple Leafs.
Do vrcholových pozícií sa dostal aj niekdajší kapitán kanadského tímu Mats Sundin, ktorý bude pôsobiť ako výkonný poradca pre hokejové operácie.
„Dnes je pre Toronto Maple Leafs dôležitý deň. Som nadšený, že môžem Johna aj Matsa privítať v nových úlohách," povedal prezident vlastníckej skupiny MLSE Keith Pelley podľa slovenskej verzie oficiálnej stránky NHL.
„Od začiatku celého procesu sa snažíme vybudovať tím šampiónskej úrovne a dnes sme k tomuto cieľu urobili dôležitý krok."
Päťdesiatpäťročný Sundin sa vrátil do klubu, kde strávil 13 zo svojich osemnástich sezón v NHL. V profilige nazbieral 1349 bodov (564+785) v 1346 zápasoch za Quebec Nordiques, Toronto a Vancouver Canucks.
„Naša fanúšikovská základňa si zaslúži úspech a som vďačný za príležitosť pomôcť tomuto tímu, organizácii a mestu ho dosiahnuť,“ povedal Sundin.
Chayka na poste generálneho manažéra vystriedal Brada Trelivinga, ktorý dostal výpoveď koncom marca.
Tridsaťšesťročný funkcionár medzi rokmi 2016 a 2020 pôsobil ako generálny manažér klubu Arizona Coyotes.
Toronto zakončilo túto sezónu na poslednom mieste Atlantickej divízie a prvýkrát od roku 2016 sa nedostalo do play off. Stanley Cup naposledy získalo v roku 1967.