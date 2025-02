Zavrel si Slafkovský dvere do reprezentácie? Šatan uviedol veci na pravú mieru

Stále je to dosť času na to, aby sa trénerský tím slovenskej hokejovej reprezentácie rozhodol, ktorých hráčov osloví do prípravy pred šampionátom.

„Keď príde do tímu toľko nových hráčov, neviete, čo od toho očakávať. Tentokrát to prekonalo všetky očakávania. Moje, aj trénerov,” uviedol Šatan.

Mali sme však šťastie, že tam neboli hráči z NHL. Buďme úprimní, ak by všetci mali najkvalitnejšie tímy, nedosiahli by sme to,” uviedol.

„To, čo sa udialo, a hlavne to zrejme bolo mediálne dosť nafúknuté, bola vec, ktorá sa stala, keď mal Juraj 15 rokov medzi ním a klubom.

Pri najbližšej príležitosti by som sa rád dozvedel, čo sa vlastne udialo. Nemyslím si, že to je záležitosť reprezentácie a zväzu.

Reprezentácia v minulosti pomohla Jurajovi, on pomohol jej. Je to vzájomný vzťah. To, čo sa objavilo v médiách, nás neovplyvňuje. Juraj má otvorené dvere do reprezentácie,” potvrdil Šatan.

Šatan vidí priestor aj pre Dvorského a Pekarčíka

„Nielen každý hráč z NHL, ale aj každý hráč z AHL bude pre nás posilou,” pokračuje v rozhovore pre podcast Čo je prečo tak v slovenskom hokeji generálny manažér reprezentácie.

V nižšej zámorskej súťaži aktuálne pôsobí 12 slovenských korčuliarov a jeden brankár.

Najproduktívnejším z nich je útočník Springfieldu Dalibor Dvorský. Jeho meno sa intenzívne spomínalo aj počas vlaňajšej prípravy na MS v hokeji.

Napriek dobrým výkonom na klubovej úrovni si miestenku v seniorskom tíme ešte nevybojoval. Naposledy sa v národnom drese predstavil na januárových MS v hokeji do 20 rokov, kde bol kapitánom slovenského výberu.