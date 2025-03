Generálny manažér Montrealu: Slafkovský konečne pochopil, ako musí hrať

Od konca februára odohral 10 zápasov so ziskom 11 bodov. Montreal sa radoval až sedemkrát z výhry a na play-off miesto stráca iba jeden bod.

Spokojný s výsledkami môže byť aj generálny manažér Montrealu Kent Hughes. Pred sezónou chcel posunúť hru svojho tímu o úroveň vyššie.

Cieľom bolo dostať sa do tzv. mixu - bojovať do poslednej chvíle o play-off a hrať zmysluplné zápasy v marci. To sa mužstvu okolo trénera Martina St. Louisa naozaj darí.

Deň po víťaznom zápase proti Floride vyspovedal Hughesa zámorský expert Eric Engels z kanadskej televízie Sportsnet.

„Možnosť vidieť skupinu hráčov, ktorí dokážu zvládnuť daný moment, je rovnako dôležité ako čokoľvek iné. A to nemyslím len konkrétne sobotňajší zápas,” uviedol manažér Canadiens v rozhovore.

VIDEO: Zostrih zápasu Montreal - Florida