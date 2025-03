Slafkovský mal špeciálnu návštevu. Do Kanady ho prišli podporiť obe staré mamy

BRATISLAVA. Hviezdneho slovenského hokejového útočníka Juraja Slafkovského prišli do zámoria podporiť obe jeho staré mamy, aby si naživo vychutnali hru vnuka v najslávnejšej súťaži sveta - NHL.

Obe vycestovali za vnukom do Kanady po prvý raz a naživo si vychutnali sobotňajšie víťazstvo "Habs“ nad Floridou Panthers 3:1, pri ktorom sa Slafkovský zapísal do štatistík jednou asistenciou a až piatimi „hitmi“.

„Prvýkrát sa stalo, že preleteli oceán a zavítali do Ameriky,“ povedal Slafkovský. „Je to dosť zvláštne a užívam si to naplno. Som rád, že mali možnosť vidieť tú neuveriteľnú atmosféru, ktorá tu večer panovala,“ prezradil slovenský krídelník.

Veľa nechýbalo a obe babky slovenského hokejistu si mohli priamo v hľadisku vychutnať jeho gól v NHL.

V druhej tretine bol Slafkovský centimetre od presného zásahu, ale švédsky obranca Gustav Forsling neumožnil Slovákovi radovať sa z 15. gólu v sezóne.

„Bol to neuveriteľný zákrok ich beka. Skočil a zastavil puk. Bol som si istý, že dám gól. Na bránkovej čiare predviedol úžasný zásah,“ poznamenal Slafkovský, ktorý už počas rozcvičky sledoval staré mamy na tribúne a hodil im dokonca cez plexisklo na pamiatku dva puky.