Slafkovský nastúpi za Montreal už v prvom zápase, očakáva zámorský expert

MONTREAL. Zámorský hokejový expert Craig Button z televízie TSN predpovedal, že jednotkou tohtoročného draftu nováčikov do zámorskej NHL bude kanadský center Shane Wright.

Nielen, že toho veľa odohral, ale dosiahol aj významné úspechy. Bol by som prekvapený, keby nebol v základnej zostave Montrealu Canadiens v úvodnom zápase sezóny," povedal Button v rozhovore pre oficiálny web profiligy.

Buttonovi vyšiel predpoklad, že Šimon Nemec bude najvyššie draftovaným obrancom v tomto roku. Vo svojom rebríčku ho zaradil na piate miesto, no napokon si ho klub New Jersey Devils vybral už z druhej pozície.

Podľa Buttona by však nemal byť z toho sklamaný, ale mal by sa snažiť odborníkov presvedčiť, že urobili chybu.



"Hráčom po drafte hovorievam, že ich vybrali presne z toho miesta, z ktorého mali ísť, lebo žiaden z tímov nebol pripravený draftovať ich skôr. Teraz je na nich, aby všetkým ukázali, že to bola chyba a že si ich mal niekto vybrať skôr.

To isté by som povedal aj Shaneovi Wrightovi. Nech všetkým svojou hrou ukáže, že ho mali draftovať z vyššieho miesta, podľa mňa to dokáže," myslí si Button.