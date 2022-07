Ó môj bože, čo na tom Slovensku robíte, reagoval na draft fínsky expert

Rovnako ako Slafkovského aj jeho si vybral tím Montreal Canadiens. Nemca si zvolilo New Jersey Devils.

Bývalí slovenskí reprezentanti Marián Gáborík, Boris Valábik či fínsky hokejový expert Ismo Lehkonen, ktorý odporučil Slafkovského do Montrealu, reagujú na veľký slovenský večer v Kanade.

1. Všetci dobre vedia, že je to historický úspech nielen pre slovenský hokej, ale aj celú krajinu. Je to úžasné. Po vyhlásení Juraja Slafkovského ako draftovej jednotky som mal na tele zimomriavky. Zaslúžil si to.

Je to veľké zadosťučinenie aj pre jeho rodičov. Videl som, ako veľmi emotívne to pre nich bolo. Naozaj to boli krásne chvíle pre neho a rovnako aj pre Šimona Nemca, ktorý si zaslúžil byť tak vysoko. Mať dvoch hráčov na najvyšších priečkach v prvom kole je fantastické.

2. Nečakal som to. V dobrom ma to prekvapilo. New Jersey potrebovali obrancu a spravili veľmi dobre, keď siahli po Šimonovi.