VIDEO: Slafkovský mal šťastie v nešťastí. Nôž súperovej korčule mu rozrezal iba tvár

MONTREAL. Slovenský hokejista Juraj Slafkovský bol blízko k mimoriadne vážnemu zraneniu v nočnom prípravnom zápase pred novou sezónou NHL.
Dvadsaťjedenročného útočníka Montrealu Canadiens v závere druhej tretiny duelu s Philadelphiou Flyers zasiahol korčuľou do tváre bývalý spoluhráč Christian Dvorak.
Slafkovského našťastie nôž nezasiahol do oblasti krku a odniesol si reznú ranu v tvárovej oblasti.
VIDEO: Korčuľa v tvári Slafkovského
Slafkovský okamžite zacítil kontakt korčule s jeho lícom a zamieril na striedačku, odtiaľ ihneď do útrob štadióna Bell Centre.
Jeho stav si vyžiadal ošetrenie, po ktorom naskočil späť do hry. V stretnutí pomohol asistenciou a dvoma plusovými bodmi k víťazstvu „Habs“ (4:2).
VIDEO: Zostrih zápasu Montreal - Philadelphia
V minulosti zažil na vlastnej koži hororový incident bývalý slovenský útočník Richard Zedník.
Držiteľovi zlatej medaily z MS v Göteborgu prerezala v roku 2008 krk korčuľa spoluhráča z Floridy Olliho Jokinena.
Slovenský krídelník stratil veľa krvi, no prežil aj vďaka rýchlemu zásahu lekárov.
Nôž mu prerezal krčnú tepnu a musel sa okamžite podrobiť operácii. Zedník vynechal zvyšok sezóny, vrátil sa na ročník 2008/2009.