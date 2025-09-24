VIDEO: Slafkovský mal šťastie v nešťastí. Nôž súperovej korčule mu rozrezal iba tvár

TASR|24. sep 2025 o 09:19
V minulosti zažil na vlastnej koži hororový incident bývalý slovenský útočník Richard Zedník.

MONTREAL. Slovenský hokejista Juraj Slafkovský bol blízko k mimoriadne vážnemu zraneniu v nočnom prípravnom zápase pred novou sezónou NHL.

Dvadsaťjedenročného útočníka Montrealu Canadiens v závere druhej tretiny duelu s Philadelphiou Flyers zasiahol korčuľou do tváre bývalý spoluhráč Christian Dvorak.

Slafkovského našťastie nôž nezasiahol do oblasti krku a odniesol si reznú ranu v tvárovej oblasti.

VIDEO: Korčuľa v tvári Slafkovského

Slafkovský okamžite zacítil kontakt korčule s jeho lícom a zamieril na striedačku, odtiaľ ihneď do útrob štadióna Bell Centre.

Jeho stav si vyžiadal ošetrenie, po ktorom naskočil späť do hry. V stretnutí pomohol asistenciou a dvoma plusovými bodmi k víťazstvu „Habs“ (4:2).

VIDEO: Zostrih zápasu Montreal - Philadelphia

V minulosti zažil na vlastnej koži hororový incident bývalý slovenský útočník Richard Zedník.

Držiteľovi zlatej medaily z MS v Göteborgu prerezala v roku 2008 krk korčuľa spoluhráča z Floridy Olliho Jokinena.

Slovenský krídelník stratil veľa krvi, no prežil aj vďaka rýchlemu zásahu lekárov.

Nôž mu prerezal krčnú tepnu a musel sa okamžite podrobiť operácii. Zedník vynechal zvyšok sezóny, vrátil sa na ročník 2008/2009.

dnes 09:19
