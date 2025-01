Slafkovský prekonal hranicu 30 gólov v NHL. Montreal v histórii nemal veľa lepších strelcov

BRATISLAVA. Ďalšie priaznivé správy z hokejového Montrealu. Juraj Slafkovský začína strieľať góly na požiadanie a zdá sa, že popri vylepšení iných aspektov svojej hry sa už dostáva aj do streleckej formy.

"Mieril som do horných poschodí bránky, ale zle som to trafil a puk aj tak prešiel do bránky," skonštatoval Slafkovský pre kanadské médiá po zápase.