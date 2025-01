VIDEO: Mieril som hore, žartoval Slafkovský. Pri jeho góle sa čudovali aj komentátori

Niekto by povedal, že to bol šťastný gól. Na tom ale v hokejovom svete nezáleží, dôležitý je výsledok. Slafkovský strelil tretí gól v posledných štyroch zápasoch a zdá sa, že sa približuje výkonom, ktoré by chcel predvádzať.

„Povedal by som, že teraz máme veľké sebavedomie. Robíme dobre veľa malých vecí a rozhodnutí, ktoré ľudia možno nevidia, ale dokážu nám vyhrať zápasy. Ani dnes to nebolo najkrajšie víťazstvo, ale máme dôležité dva body," dodal spokojný Slafkovský.

„Nechceme sa vzdať, pretože vieme, že musíme vyhrať každý zápas. Mali sme všetky predpoklady na to, aby sme vyhrali aj ten dnešný. Ostali sme koncentrovaní, ako keby bolo 0:0 a nakoniec sme to pomaly otočili," konštatoval.

Rovnako ako v druhej polovici vlaňajšej sezóny? To by znamenalo obrovský prínos pre tím v boji o play-off.

A to je možno to najdôležitejšie. Ak sa mu v aktuálnej sezóne vyčítali určité veci, medzi prvými boli menej početná streľba a slabá hra do tela.

Slafkovský si zrejme slová expertov a trénerov zobral k srdcu. Pri posledných troch góloch mal vždy v zápase na svojom konte minimálne tri bodyčeky.

Jeho hra do tela pomáha tímu. Keď pri mantineli napáda s veľkou energiou, súper často stratí puk a to vytvára príležitosti pre dvojicu Suzuki – Caufield. A sám Slafkovský si to uvedomuje.

„Už sa to trochu zlepšuje, ale ešte stále to nie je na úrovni, na akej by som to chcel. Viac používam svoju veľkosť, vyhrávam viac súbojov. Keď si pozerám svoje zápasy zo začiatku sezóny, chce sa mi zvracať. Bolo to hrozné,” uviedol.

Nateraz si prinavrátil toľko potrebné sebavedomie. Spolu s ním sa vracajú aj ambície. „Ak to bude takto pokračovať, možno by som mohol v tejto sezóne dosiahnuť 20 gólov,” vyhlásil.