Slafkovský môže zbierať aj 80 bodov. Bude v NHL už v ďalšej sezóne?

NEW YORK. Expert na mladých hráčov z webu The Athletic Corey Pronman dal čitateľom možnosť opýtať sa ho otázky smerom k nadchádzajúcemu draftu.

Niekoľko z nich obsahovalo aj meno Juraj Slafkovský. Hneď druhá otázka v článku bola o tom, či podľa Pronmana zasiahne košický rodák do diania už v prvom zápase budúcej sezóny do NHL.

"Nepovedal by som, že je to stopercentné, no má veľkú šancu," píše Pronman. "Keď si vezmete, ako hral proti hráčom z NHL na majstrovstvách sveta, povedal by som, že je pripravený. Avšak keď vezmem do úvahy, že v Liige až tak nežiaril, nie som si na sto percent istý."