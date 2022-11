Viac priestoru s lepšími hráčmi. Ako vidí budúcnosť Slafkovského v NHL expert?

Zámorský expert Marc Dumont z portálu Montreal Hockey Now si myslí, že by mal dostať viac priestoru na ľade a po boku lepších spoluhráčov.

Slafkovský podľa odborníka nepotrebuje hrať v AHL, aj keď tím Laval Rocket by ho privítal.

"V AHL by dostal viac priestoru, posunula by sa platnosť jeho zmluvy a to by pomohlo Montrealu v dlhodobých plánoch.

Jeho výsledky v NHL však ukazujú, že je pripravený na viac minút a že nepotrebuje hrať v AHL s nižšou konkurenciou, kde by ho nepreverili tí najlepší na svete.

Nie je to jasná situácia a Lavalu by sa určite zišiel, no podľa všetkého si vyslúžil dlhšiu príležitosť v NHL. Ak mu Canadiens nedokážu dať viac priestoru, v Lavale by dostal minúty, ktoré zúfalo potrebuje na pokračovanie v rozvoji," dodal Dumont.