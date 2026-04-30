Slafkovského spoluhráč bojuje v NHL o trofej. Nominovaný je aj Kopitar

Slovinský hokejista Anže Kopitar z Los Angeles Kings, americký útočník Cole Caufield z Montrealu Canadiens a americký obranca Jake Sanderson z Ottawy Senators sú finalisti na Trofej Lady Byngovej.
Tú v zámorskej NHL udeľujú pre najslušnejšieho hráča základnej časti.
Kopitar je trojnásobný držiteľ ocenenia, naposledy ho získal vlani. Vo svojej poslednej 20. sezóne v NHL pomohol Kings k postupu do play off 38 bodmi (12+26).
V základnej časti si pripísal len desať trestných minút. Caufield, spoluhráč slovenského útočníka Juraja Slafkovského, vsietil v základnej časti 51 gólov a vytvoril si osobné maximum. Zaznamenal len 14 trestných minút.
Doposiaľ posledným hráčom Canadiens, ktorý získal Trofej Lady Byngovej, bol v sezóne 1987/88 Švéd Mats Näslund.
Americký zadák Sanderson zaznamenal v drese Ottawy 54 bodov (14+40) a osem trestných minút. Informovala o tom oficiálna webová stránka profiligy.