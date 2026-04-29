Vezinova trofej pre najlepšieho brankára môže mať nového majiteľa. Ocenenie neobháji Hellebuyck

Iľja Sorokin. (Autor: TASR/AP)
TASR|29. apr 2026 o 20:59
Andrej Vasilevskij z Tampy Bay Lightning, Iľja Sorokin z New Yorku Islanders a Jeremy Swayman z Bostonu Bruins sú finalisti na zisk Vezinovej trofeje pre najlepšieho brankára hokejovej NHL v sezóne 2025/2026.

Z trojice získal v minulosti toto ocenenie iba Vasilevskij v roku 2019. V ankete hlasujú generálni manažéri klubov.

Tridsaťjedenročný Vasilevskij viedol s 39 víťazstvami štatistiku brankárov celej súťaže a pomohol Lightning k deviatej účasti v play off v rade.

Jeho priemer 2,31 inkasovaného gólu na zápas ho zaradil na druhé miesto v NHL, percentuálna úspešnosť zákrokov 91,2 mu stačila na tretie miesto. V 35 z 58 zápasov inkasoval dva a menej gólov.

O rok mladší Sorokin bol so siedmimi čistými kontami lídrom základnej časti, hoci Islanders nepostúpili do play off. Jeho bilancia bola 29-24-2 s priemerom 2,68 inkasovaného gólu na zápas a 90,6-percentami úspešnosti zákrokov.

V prípade úspechu by sa stal prvým „ostrovanom“ s touto trofejou od čias legendárneho Billyho Smitha v roku 1982.

Dvadsaťsedemročný Swayman mal v sezóne bilanciu 31-18-4 s priemerom 2,71 inkasovaného gólu na zápas a úspešnosťou 90,8 percenta.

Umiestnil sa na piatom mieste v celkovom počte zákrokov, čím pomohol Bruins získať voľnú kartu do play off z Východnej konferencie.

V predchádzajúcich dvoch sezónach získal Vezinovu trofej Connor Hellebuyck z Winnipegu Jets.

