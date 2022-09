Expert vybral najlepších. Slafkovský podľa neho môže získať prestížnu trofej

MONTREAL. Zámorský expert Tony Ferrari z portálu The Hockey News zaradil slovenského hokejového útočníka Juraja Slafkovského medzi dvadsať najväčších kandidátov na zisk Calderovej trofeje.

Tá je určená pre najlepšieho nováčika základnej časti sezóny 2022/2023 v zámorskej NHL.

Tohtoročnú draftovú jednotku klubu Montreal Canadiens umiestnil vo svojom zozname na štrnástu pozíciu.



"So svojou postavou a pohyblivosťou by si mal vybojovať miesto v zostave Canadiens," predpovedá vo svojom texte na portáli The Hockey News.