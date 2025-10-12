VIDEO: Strela à la Dvorský. Pekarčík pri debute v AHL strelil parádny gól

SPRINGFIELD. Na úvodný presný zásah v novej súťaži nečakal dlho, prišiel hneď v prvom stretnutí ročníka.
Slovenský útočník Juraj Pekarčík strelil premiérový gól v AHL. Jeho tím Springfield Thuderbirds však podľahol Charlotte 3:4.
Pekarčík naskočil do prvého duelu v American Hockey League ako krídelník štvrtej formácie.
Presadil sa v závere zápasu pri hre bez brankára. Prihrávku od modrej čiary využil na presnú strelu z prvej. Jeho gól ale znamenal už iba korekciu nepriaznivého výsledku.
VIDEO: Premiérový gól Juraja Pekarčíka v AHL
Okrem presného zásahu si mladý útočník pripísal aj dva plusové body. Jeho spoluhráč Dalibor Dvorský nebodoval, duel ukončil s jednou mínuskou.
Mínusové body zaznamenali aj Pavol Regenda, ktorého San Jose vyhralo 7:6 nad Bakersfieldom, a aj Adam Sýkora pri prehre Hartfordu 1:2 s Wilkes-Barre/Scrantonom.
Do nočného programu naskočil aj obranca Jozef Viliam Kmec v službách Hendersonu, no jeho tím prehral s Abbotsfordom 2:4.
Naopak, z výhry sa radoval Maroš Jedlička, Colorado zdolalo Calgary najtesnejším rozdielom 1:0.
Okrem Pekarčíka ani jeden zo Slovákov nebodoval.
Tabuľky AHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: