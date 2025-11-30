Pekarčík má v AHL výbornú formu. Pohotovo skóroval a vyhlásili ho za druhú hviezdu

Slovenský hokejista Juraj Pekarčík skóroval v zámorskej súťaži AHL v druhom zápase po sebe. Jeho Springfield však prehral s Bridgeportom 2:3 po nájazdoch.
Pekarčík v 50. minúte dostal puk medzi kruhmi, pristavil si ho korčuľou a pohotovou strelou dostal Thunderbirds do vedenia 2:1.
Hostia však v závere vyrovnali a napokon vyhrali v nájazdoch.
VIDEO: Zostrih zápasu Springfield Thunderbirds - Bridgeport Islanders
Pekarčík sa stal druhou hviezdou duelu, keď bodoval v treťom zápase za sebou. Na farme St. Louis Blues má po 19 zápasoch bilanciu 12 bodov (5+7).
Ďalší slovenskí hráči v AHL sa v noci na nedeľu bodovo nepresadili. V akcii boli Pavol Regenda, Maroš Jedlička, Filip Mešár, Adam Sýkora a Jozef Viliam Kmec.
