Pekarčík má v AHL výbornú formu. Pohotovo skóroval a vyhlásili ho za druhú hviezdu

Juraj Pekarčík.
Juraj Pekarčík. (Autor: X/Springfield Thunderbirds)
Sportnet|30. nov 2025 o 11:25
Na farme St. Louis Blues strelil svoj piaty gól.

Slovenský hokejista Juraj Pekarčík skóroval v zámorskej súťaži AHL v druhom zápase po sebe. Jeho Springfield však prehral s Bridgeportom 2:3 po nájazdoch.

Pekarčík v 50. minúte dostal puk medzi kruhmi, pristavil si ho korčuľou a pohotovou strelou dostal Thunderbirds do vedenia 2:1. 

Hostia však v závere vyrovnali a napokon vyhrali v nájazdoch.

VIDEO: Zostrih zápasu Springfield Thunderbirds - Bridgeport Islanders

Pekarčík sa stal druhou hviezdou duelu, keď bodoval v treťom zápase za sebou. Na farme St. Louis Blues má po 19 zápasoch bilanciu 12 bodov (5+7).

Ďalší slovenskí hráči v AHL sa v noci na nedeľu bodovo nepresadili. V akcii boli Pavol Regenda, Maroš Jedlička, Filip Mešár, Adam Sýkora a Jozef Viliam Kmec.

AHL

