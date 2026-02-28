    Úspešná noc v kanadských juniorkách. Bodovať dokázalo až šesť Slovákov

    Tomáš Pobežal oslavuje gól.
    Tomáš Pobežal oslavuje gól. (Autor: X/Kingston Frontenancs)
    28. feb 2026 o 09:48
    Skórovali Pobežal, Nemec či Tomík.

    Slovenský hokejový útočník Tomáš Pobežal si pripísal v noci na sobotu gól v zámorskej juniorskej OHL.

    Spolu so spoluhráčom a krajanom Alexom Mišiakom, ktorý mal asistenciu, pomohli Kingstonu k výhre nad Sault Ste. Marie (6:3).

    Do kanadského bodovania sa zapísal aj Adam Nemec s gólom a Ján Chovan, ktorý mal asistenciu. Ich Sudbury však prehralo s North Bay 3:6.

    V QMJHL rozhodol Andreas Straka o výhre Quebecu nad Cape Bretonom 4:0. Útočník Tobias Tomík zasa vo WHL skóroval pri prehre Vancouveru, ktorý nestačil na Seattle 1:4.

    dnes 09:48
