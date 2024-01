Hudáček je v Kladne nechcený. Fanklub vyhlásil bojkot, osobne informoval Jágra

KLADNO. Slovenský hokejový brankár Július Hudáček po nedávnom podpise zmluvy s českým extraligovým Kladnom ešte neodchytal ani minútu, no časť fanúšikov "rytierov" sa chystá na bojkot.

Klub z Kladna informoval o dohode s Júliusom Hudáčkom v stredu. Tridsaťpäťročný Spišiak údajne predtým vyhlasoval, že by sa rád vrátil do KHL, teda do súťaže úzko spätej s ruským režimom, ktorý vedie vojnu na Ukrajine.

A to prekáža podporovateľom klubu z Kladna. "Vo štvrtok sme s našimi krokmi a postojmi oboznámili osobne Jardu Jágra a Jirku Burgra," informovala skupina fanúšikov.

Niekdajší brankár Sparty Praha či Pardubíc bol v stredu náhradníkom Landona Bowa na ľade Hradca Králové, ktorý sa údajne tiež zaujímal o jeho služby, ale napokon od dohody cúvol práve pre negatívny ohlas verejnosti.