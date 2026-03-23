Kmec sa v noci blysol dvomi asistenciami. Vyhlásili ho za hviezdu zápasu

Jozef Viliam Kmec. (Autor: X/Henderson Silver Knights)
TASR|23. mar 2026 o 08:58
V nižšej súťaži bodoval aj Sýkora.

Slovenský hokejový obranca Jozef Viliam Kmec sa v noci na pondelok blysol dvoma asistenciami v AHL.

Svojmu Hendersonu pomohol k triumfu nad Texasom 7:2 a stal sa treťou hviezdou zápasu.

V nižšej zámorskej súťaži zaznamenal viacbodový štart prvýkrát v sezóne, v 55 stretnutiach má bilanciu 12 bodov za dva góly a 10 asistencií.

Do kanadského bodovania sa zapísal aj Adam Sýkora, ktorý zaznamenal asistenciu pri prehre Hartfordu s Rochesterom 3:6.

Po 62 odohraných dueloch má na konte 29 bodov (12+17).

Tabuľky AHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

AHL

