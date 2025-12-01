Po konci v Poprade si našiel novú prácu. Do klubu sa vrátil po ročnej prestávke

V strede Jozef Budaj.
V strede Jozef Budaj. (Autor: Facebook/HK Poprad)
Po ukončení spolupráce s Jánom Šimkom nakrátko prevzal pozíciu dočasného hlavného trénera kamzíkov.

Jozef Budaj sa stal generálnym manažérom hokejového klubu Indians Žiar nad Hronom. Do klubu sa vrátil po ročnej prestávke, účastník TIPOS SHL o tom informoval na svojich sociálnych sieťach.

Budaj v tejto sezóne pôsobil v realizačnom tíme Popradu.

Od januára tohto roka ako asistent trénera a po ukončení spolupráce s Jánom Šimkom nakrátko prevzal pozíciu dočasného hlavného trénera, keď viedol tréningy a mužstvo aj v ligovom zápase v Liptovskom Mikuláši.

Po príchode nového hlavného kouča Mikea Pellegrimsa sa Budaj vrátil k svojej pôvodnej úlohe asistenta. „Kamzíci“ minulý týždeň informovali, že vyhoveli jeho žiadosti o uvoľnenie z funkcie z osobných a rodinných dôvodov.

„Chcem, aby Žiar zostal klubom s dušou, kde sa spája profesionálny prístup s rodinnou atmosférou a srdcom pre hokej,“ citovali Žiarčania Budaja.

