Obrovská strata pre Toronto, Woll opustil predsezónny kemp. Klub nevie, kedy sa vráti na ľad

TORONTO. Brankár Joseph Woll opustil prípravný kemp hokejistov Toronta Maple Leafs. Od klubu dostal voľno, aby sa mohol venovať „osobným rodinným záležitostiam“.
Generálny manažér „javorových listov“ Brad Treliving uviedol, že neexistuje žiadny časový harmonogram, kedy sa 27-ročný brankár vráti do tímu.
Wolla čaká štvrtá sezóna v NHL. V tej minulej odchytal za Maple Leafs 42 stretnutí v základnej časti, v ktorých dosiahol 27 víťazstiev, pričom inkasoval v priemere 2,73 gólu na zápas a zaznamenal úspešnosť zásahov 90,9 percenta.
V siedmich dueloch play off si následne pripísal tri výhry, gólový priemer 3,56 a úspešnosť zákrokov 88,6 percenta.
Woll, ktorý by sa mal o priestor v bránkovisku deliť s Anthonym Stolarzom, bojoval v úvode kempu s chorobou.
V predsezónnom kempe Toronta absentoval v utorok aj útočník Max Domi, ktorý sa podľa TSN chystal zúčastniť na pohrebe starého otca.