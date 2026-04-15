Kanadský legionár opúšťa Michalovce. Premiérovo si vyskúša pôsobenie v Česku

Prvou posilou hokejistov Mladej Boleslavi na novú extraligovú sezónu je kanadský útočník Jordan Martel, ktorý hral v minulom ročníku na Slovensku za Michalovce.
Klub dnes na webe oznámil, že s dvadsaťosemročným hráčom podpísal ročnú zmluvu s opciou.
Martel do vlaňajška pôsobil v zámorí v nižších súťažiach ECHL a AHL. Vo svojej premiérovej sezóne v Európe odohral za Michalovce 50 zápasov v základnej časti slovenskej extraligy a nazbieral 58 bodov (27 + 31). Ďalšie štyri bránky a päť asistencií pridal v 11 dueloch play-off.
"Jordan je typologicky hráč, ktorého sme do ofenzívy hľadali. Má strelecké schopnosti, je silný v súbojoch a zároveň vie tvoriť hru. Samozrejme, je nám ale jasné, že česká extraliga pre neho bude novinkou.
Avšak veríme, že u nás urobí ďalší krok vo svojej kariére a bude patriť k dôležitým hráčom tímu, "uviedol športový manažér Mladej Boleslavi Martin Ševc.
Stredočesi v nevydarenej minulej sezóne obsadili až 13. miesto. V marci v klube skončil tréner Miloslav Hořava a deväť hráčov vrátane reprezentačného obrancu Filipa Pyrochtu.