V sérii si už nezachytá, zranila ho tvrdá kolízia. Po súperovi hodil fľašu

V treťom zápase série do Binningtona narazil Nazem Kadri a spoluhráč Calle Rosen. Brankár schytal tvrdý náraz, vletel do brány a z ľadu sa dvíhal pomaly.

Kadri po zápase tvrdil, že sa len snažil odohrať voľný puk a že kolízia nebola zámerná.

"Videl som voľný puk a snažil som sa ho trafiť hokejkou," hovoril na svoju obhajobu Kadri. "Ich obranca potom do mňa narazil a to spôsobilo kolíziu. Ak by sa to nestalo, myslím, že by som do neho nenarazil."

Počas jeho rozhovoru pre TNT po ňom Binnington podľa jeho slov hodil fľašu.