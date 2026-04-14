VIDEO: Quick má za sebou emotívnu rozlúčku s NHL. Sýkora so spoluhráčmi si obliekli jeho dres

Americký hokejový brankár Jonathan Quick v noci na utorok ukončil bohatú kariéru, počas ktorej získal trikrát Stanleyho pohár.
Rozlúčil sa s ňou vo veku 40 rokov v zápase, v ktorom jeho New York Rangers prehrali na ľade Floridy Panthers tesne 2:3.
„Tím hral výborne, škoda, že som im nepomohol viacerými úspešnými zákrokmi. Ale aj tak to bolo niečo špeciálne, vidieť ako títo chalani hrajú. Je česť odohrať môj posledný duel s nimi,“ citovala ho agentúra AP.
Quick vo svojom poslednom súboji kryl 14 striel Floridy a mal úspešnosť 82,35%.
Na rozkorčuľovaní pred duelom si všetci jeho spoluhráči, vrátane Adama Sýkoru, obliekli dresy s jeho menom a číslom 32: „Bolo to skvelé a niečo naozaj špeciálne.“
Po zápase mu vzdali hold aj hráči Floridy, ktorí sa zoradili a všetci mu potriasli rukou. Toto gesto zorganizoval Sergej Bobrovskij, Quick hneď po klaksóne zamieril do šatne, no brankár domácich ho zavolal späť, aby mu „panteri“ dopriali poriadnu rozlúčku.
VIDEO: Rozlúčka Jonathana Quicka
Do NHL si ho vybralo Los Angeles zo 72. miesta draftu v roku 2005. Do prvého tímu sa dostal o tri roky neskôr a rýchlo sa stal jednotkou tímu.
V roku 2012 priviedol LA k zisku Stanleyho pohára, získal Conn Smythe Trophy pre najužitočnejšieho hráča play off, bol finalista o Vezinovu trofej pre najlepšieho brankára, mal najviac shutoutov (10) a zahral si v zápase hviezd.
O dva roky neskôr získal cenu Williama M. Jenningsa a pridal druhú trofej pre víťaza NHL.
V LA zostal do sezóny 2022/23, počas ktorej odišiel najprv do Columbusu, no o deň neskôr do Vegas, kde získal svoj tretí Stanley Cup. Uplynulé tri sezóny strávil v drese Rangers.
V základnej časti odohral 829 zápasov, nazbieral 410 víťazstiev s priemerom 2,51 inkasovaných gólov a 91,0% úspešnosťou. V 92 stretnutiach play off má 49 výhier, priemer 2,31 gólov a 92,1% úspešnosť.
Quick má najviac víťazstiev (410) aj shutoutov (65) spomedzi všetkých brankárov narodených v USA.
VIDEO: Zostrih zápasu New York Rangers - Florida Panthers
„Organizácie, ktorých som bol súčasťou, boli ku mne skvelé. Je tu množstvo ľudí, ktorým som vďačný za to, čo pre mňa a moju rodinu za tie roky urobili. Mal som šťastie byť súčasťou naozaj skvelých hokejových tímov a som hrdý na to, že som bol ich členom,“ povedal pre nhl.com.
„Svojou pracovnou morálkou a oddanosťou svojmu remeslu si získal rešpekt spoluhráčov, trénerov a členov realizačných tímov.
Jonathan je výnimočný človek a hráč a celá organizácia Rangers mu, spolu s jeho manželkou Jackie a troma deťmi, Madison, Carterom a Cashom, želá všetko najlepšie v športovom dôchodku,“ uviedol generálny manažér Rangers Chris Drury na sociálnych sieťach.
Quick reprezentoval USA na dvoch olympijských hrách a v roku 2014 získal striebro. Predstavil sa aj na Svetovom pohári v roku 2016.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: