Po devätnástich rokoch v NHL oznámil brankár Jonathan Quick koniec kariéry. V 40 rokoch oblečie naposledy dres New Yorku Rangers v nočnom zápase v hale Floridy.
Do športového dôchodku odíde ako trojnásobný šampión Stanleyho pohára: dvakrát získal trofej s Los Angeles v rokoch 2012 a 2014 a pred tromi rokmi s Vegas.
Quick odchytal 828 zápasov v základnej časti a 92 v play off a čo do počtu víťazstiev je najúspešnejším americkým brankárom.
Ryana Millera prekonal v marci roku 2024, po tom, čo oslávil 392. výhru. V tejto sezóne nastúpil do 24 stretnutí a úspešnosť zákrokov má 89,3 percenta. Rangers sezóna nevyšla, dva zápasy pred koncom sú posledné vo Východnej konferencii. Dres jazdcov si oblieka aj slovenský útočník Adam Sýkora.
Spoluhráč českého útočníka Jaroslava Chmelára má tiež striebornú medailu z OH vo Vancouveri 2010 či individuálne ceny z NHL Conn Smythe Trophy pre najužitočnejšieho hráča play off a Jenningsovu trofej pre brankára z tímu s najnižším počtom inkasovaných gólov v základnej časti ligy.
