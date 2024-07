Sledoval kamarátov so Stanley Cupom. Je to ťažké, priznáva bývalá hviezda Floridy

Najväčším úspechom Huberdeaua, trojky draftu 2011, bol postup do druhého kola play-off. Tam však s Cats nevyhral ani zápas.

Hoci ho to mrzí, bývalému tímu s úctou gratuluje. Podľa jeho slov si tento úspech zaslúžili.

"Som za nich šťastný, naozaj pre to makali. Roky som sledoval Barkova, ako tvrdo na sebe pracuje. Platí to aj o Aaronovi Ekbladovi a Samovi Bennettovi. Tkachuk im dobre zapasoval. Majú talent a spojili to s koučom Paulom Mauriceom. Aj som si myslel, že to vyhrajú," dodal.