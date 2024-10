Z Prahy odlietali zranení. Buffalo prinieslo správy o svojich útočníkoch

BUFFALO. John-Jason Peterka, Nicolas Aubé-Kubel a Zach Benson musia po pražskom dvojzápase proti New Jersey Devils absolvovať maródku. Klub Buffalo Sabres priniesol oficiálne informácie o ich stave.

Nemecký útočník už v utorok korčuľoval.

"Je to súčasť procesu, ktorý ho má vrátiť do zápasového diania. Uvidíme, ako na to zareaguje," vysvetlil kouč.