Nie je to zajac vo vreci. Manažér si pochvaľuje letné angažovanie Slováka

BRATISLAVA. Športový manažér českého hokejového klubu HC Motor České Budějovice Jiří Novotný vyjadril spokojnosť s letným angažovaním slovenského útočníka Róberta Lantošiho.
Tridsaťročný rodák z Prievidze, ktorý v uplynulej sezóne pôsobil v Liberci, v novom pôsobisku nahradil odchádzajúcu hviezdu Milana Gulaša.
Slovenský reprezentant sa ukazuje ako spoľahlivý hráč, ktorý prináša do tímu kreativitu a gólovú produktivitu. V doterajších 13 tohtosezónnych dueloch nazbieral 16 bodov za tri góly a 13 asistencií.
„Už od minulých Vianoc sme vedeli, že Milan Gulaš bude končiť kariéru, na čo sme potrebovali zareagovať. Preto sme priviedli 'Lantyho'.
Nebrali sme zajaca vo vreci a vedeli sme, čo nám prinesie,“ povedal Novotný pre web sport.cz a na otázku, či Lantoši zatiaľ napĺňa očakávania klubu, odvetil: „Do bodky.“
Novotný priznal, že Lantoši možno nie je hráč, ktorý by sa bezhlavo vrhal do streleckých pokusov súpera, ale jeho kvality spočívajú inde.
„Chápem, že Róbert Lantoši nebude skákať po hlave do streľby, nemá to v krvi, ale je schopný urobiť 50 bodov za sezónu,“ dodal českobudějovický manažér.
České Budějovice sú po 13 dueloch na čele českej extraligy s 27 bodmi. O bod menej majú Třinec a Kometa Brno.
Na piatkovom triumfe Českých Budějovíc nad Libercom (4:2) sa Lantoši podieľal tromi asistenciami.