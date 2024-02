Vzkriesi ešte kariéru? Nechcená štvorka draftu podpísala nový kontrakt v NHL

"Veľmi ho oceňujem za prácu, ktorú odviedol, za obete, ktoré priniesol, aby sa dostal späť kondične a za to, že sa mu podarilo vrátiť sa do tej úrovne, aby mohol súťažiť na úrovni NHL. To si vyžaduje veľa odhodlania a on ho preukázal," pochválil ho tréner Mike Sullivan.