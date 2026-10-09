Hviezda Caroliny sa blíži k návratu. Musí sa uistiť, ako je na tom rameno

Kanadský hokejový útočník Seth Jarvis urobil ďalší významný krok k návratu do zostavy klubu zámorskej NHL Caroliny Hurricanes po operácii ramena.
Vo štvrtok si prvýkrát vyzliekol žltý tréningový dres, ktorý signalizoval zákaz fyzického kontaktu.
Útočník prvej formácie úradujúceho víťaza Stanleyho pohára podstúpil 24. júna operáciu pravého ramena, pri ktorej mu lekári ošetrili poškodené kĺbové puzdro.
Pôvodne sa predpokladalo, že rekonvalescencia potrvá štyri až šesť mesiacov. Od začiatku prípravného kempu trénoval Jarvis s mužstvom v žltom drese, ktorý mu zakazoval kontaktné súboje.
„Je to pravdepodobne najväčší krok, aký som doteraz urobil. Konečne som si mohol vyzliecť žltý dres a môžem absolvovať aj fyzické súboje. Teraz si už len musím zvyknúť na kontakt a uistiť sa, že rameno je pripravené na záťaž,“ uviedol Jarvis.
Koncom septembra pre agentúru AP prezradil, že by sa rád vrátil do zostavy najneskôr pred novembrovým výjazdom Caroliny do Fínska, kde Hurricanes odohrajú 12. a 14. novembra dva zápasy proti Seattlu Kraken. Nevylúčil však ani návrat už koncom októbra.
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