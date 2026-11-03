ONLINE: Montreal Canadiens - Winnipeg Jets dnes, NHL LIVE (Slafkovský)

Hokejisti tímov Montreal Canadiens a Winnipeg Jets dnes v noci hrali ďalší zápas základnej časti NHL.
Za Montreal tradične nastúpi Juraj Slafkovský.
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ONLINE PRENOS: Montreal Canadiens - Winnipeg Jets dnes (hokej, NHL, Juraj Slafkovský, výsledok, streda, NAŽIVO)
NHL 2026/2027
04.11.2026 o 01:00
Montreal
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minúta
Plánovaný
Winnipeg
Prenos
Pozdravujem všetkých hokejových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu zo zámorskej NHL. Dnes sa proti sebe postaví Montreal Canadiens a Winnipeg Jets.
Domáci sa Bell Centre predstavia vo výbornej forme, keď dokázali zdolať svojho súpera v riadnom hracom čase už päť zápasov po sebe, keď po Chicagu zdolali práve Winnipeg 2:1 v rámci zápasu pod holým nebom. Následne si poradili aj so St. Louis, Dallasom a naposledy Pittsburghom. Jets sa však nachádzajú v úplne opačnej pozícii, keď prehrali až deväť duelov v rade, vrátane posledného výprasku 0:7 s úradujúcim víťazom Stanley Cupu z Caroliny.
Sledovať budeme zároveň aj slovenské zastúpenie, keď sa v drese Canadiens predstaví útočník Juraj Slafkovský.
Domáci sa Bell Centre predstavia vo výbornej forme, keď dokázali zdolať svojho súpera v riadnom hracom čase už päť zápasov po sebe, keď po Chicagu zdolali práve Winnipeg 2:1 v rámci zápasu pod holým nebom. Následne si poradili aj so St. Louis, Dallasom a naposledy Pittsburghom. Jets sa však nachádzajú v úplne opačnej pozícii, keď prehrali až deväť duelov v rade, vrátane posledného výprasku 0:7 s úradujúcim víťazom Stanley Cupu z Caroliny.
Sledovať budeme zároveň aj slovenské zastúpenie, keď sa v drese Canadiens predstaví útočník Juraj Slafkovský.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 01:00.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: