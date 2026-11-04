VIDEO: Slováci zaznamenali štyri body. Montreal zažil katastrofálny záver

Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský zaznamenal dve asistencie pri prehre Montrealu Canadiens s Winnipegom Jets 4:5 po predĺžení v nočnom zápase NHL.
Domáci pritom mali stretnutie výborne rozohrané a ešte necelé tri minúty pred koncom tretej tretiny viedli 4:0. Jets však dokázali vyrovnať a v predĺžení dokonali nevídaný obrat.
Slafkovský sa podieľal na oboch góloch Colea Caufielda v presilových hrách. Najskôr asistoval pri jeho zásahu na 3:0 v druhej tretine a následne aj pri góle na 4:0 v úvode záverečnej časti.
VIDEO: Asistencia Slafkovského pri góle na 3:0
Ďalšie dva presné zásahy Montrealu zaznamenali Owen Beck a Josh Anderson.
Winnipeg však v závere predviedol senzačný návrat do zápasu. V čase 57:21 znížil Tyrel Bauer svojím premiérovým gólom v NHL a o 42 sekúnd neskôr pridal druhý zásah Morgan Barron.
Hostia následne odvolali brankára a Kyle Connor dvoma gólmi v priebehu 27 sekúnd vyrovnal na 4:4. Druhý presný zásah zaznamenal iba 33 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času.
Winnipeg tak strelil štyri góly za dve minúty a šesť sekúnd, čím vytvoril klubový rekord. Zároveň išlo o najneskorší úspešný obrat zo štvorgólového manka v histórii NHL.
O víťazstve Jets rozhodol v čase 63:30 obranca Dylan Samberg.
VIDEO: Obrat Winnipegu proti Montrealu
Slafkovský strávil na ľade 16 minút a 30 sekúnd. Zápas ukončil s mínusovým bodom, pripísal si aj jednu strelu na bránku a blok.
Winnipeg ukončil sériu deviatich prehier, zatiaľ čo Montrealu sa skončila päťzápasová víťazná šnúra. Canadiens však bodovali v ôsmom stretnutí za sebou.
Brankár Montrealu Jacob Fowler napriek piatim inkasovaným gólom predviedol 42 zákrokov. Jeho náprotivok Stuart Skinner zastavil 18 striel.
Bodovali Fehérváry aj Černák
Divoký zápas zažil aj slovenský obranca Martin Fehérváry, ktorého Washington prehral na domácom ľade s Dallasom 5:6.
Capitals prehrávali už 1:5, no dokázali streliť štyri góly a takmer vyrovnať. Fehérváry asistoval pri góle Boonea Jennera na 2:5, odohral 18 minút a dve sekundy a pripísal si jeden bodyček.
VIDEO: Asistencia Fehérváryho
Smolu mal pri šiestom góle Dallasu, keď sa puk od jeho korčule odrazil do vlastnej bránky.
Bodoval aj slovenský obranca Erik Černák, ktorého Tampa Bay zdolala na domácom ľade Detroit 4:2. Černák asistoval pri druhom góle Braydena Pointa, ktorým Lightning zvýšili v prvej tretine na 2:0.
VIDEO: Asistencia Černáka
Na ľade strávil 18 minút a 49 sekúnd, pripísal si jeden bodyček, dve trestné minúty a dva plusové body. Tampa Bay vyhrala všetkých sedem domácich zápasov v tejto sezóne.
Dvorský hral málo, Kmec vôbec
Bez bodového zisku zostal Dalibor Dvorský, ktorého St. Louis prehralo na ľade New Yorku Rangers 1:3.
Slovenský útočník odohral 10 minút a 26 sekúnd, zaznamenal jednu strelu na bránku a vyhral desať z pätnástich vhadzovaní (66,7 %). Blues tak ukončili dvojzápasovú víťaznú sériu.
Na debut v NHL naďalej čaká slovenský obranca Viliam Kmec, ktorého Vegas Golden Knights povolalo v nedeľu z farmy v Hendersone.
Dvadsaťdvaročný Košičan sa nezmestil do zostavy ani v druhom zápase od povolania, tentoraz proti Pittsburghu, a stretnutie sledoval ako zdravý náhradník.
Vegas zdolali Penguins 3:2.
McDavid opäť asistoval
Brankár Connor Hellebuyck sa tešil z víťazstva aj vo svojom treťom zápase v drese New Jersey. Jeho tím vyhral na domácom ľade nad Edmontonom 4:3 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Oilers prehrali po troch víťazstvách.
Ich kapitán Connor McDavid asistoval pri jednom góle a bodoval v každom zo 16 zápasov od úvodu sezóny (9+31). Útočník Ryan Nugent-Hopkis nastúpil na 1038. zápas v drese Oilers, čím vytvoril nový rekord klubu. Prezentoval sa v ňom gólom aj asistenciou.
Víťazná séria hráčov Caroliny sa zastavila na čísle štyri. Postarali sa o to hráči Nashvillu, ktorí na vlastnom ľade zdolali držiteľa Stanleyho pohára 4:1.
Hráči Columbusu nedopustili tretiu prehru po sebe a na domácom ľade zdolali Colorado presvedčivo 7:2. Avalanche nevyužili príležitosť dosiahnuť štvrté víťazstvo po sebe. Útočník Charlie Coyle sa na triumfe domácich podieľal bilanciou 2+2.
Hráči Minnesoty potvrdili pozíciu favorita, keď zvíťazili na ľade Philadelphie 3:2. Bolo to pre nich piate víťazstvo z predošlých šiestich zápasov, pričom vo všetkých bodovali. Flyers prehrali štyri zápasy z predošlých piatich. Rozhodujúci gól strelil v 54. minúte útočník Nick Schmaltz.
Hokejisti Utahu prvýkrát v histórii zvíťazili na ľade Toronta. Podarilo sa im to na tretí pokus, keď v noci na stredu zdolali domácich Maple Leafs 3:2.
Brankár kanadského tímu Sergej Bobrovskij sa mohol stať rekordérom v počte víťazstiev brankárov narodených mimo Severnej Ameriky. Na konte má naďalej 459 víťazstiev rovnako ako Švéd Henrik Lunqvist.
NHL - výsledky (streda, 4. november):
Montreal Canadiens – Winnipeg Jets 4:5 (2:0, 1:0, 1:4 - 0:1)
Góly: 4. Beck (F. Xhekaj, A. Xhekaj), 19. J. Anderson (Guhle), 24. Caufield (Dobson, Slafkovský), 41. Caufield (L. Hutson, Slafkovský) – 58. Bauer (Koepke, DeMelo), 59. M. Barron (Bauer, DeMelo), 59. Connor (Scheifele), 60. Connor (Scheifele), 64. Samberg (Lowry, Vilardi).
Toronto Maple Leafs – Utah Mammoth 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
Góly: 31. Roslovic (Matthews), 50. Roslovic (Matthews, Rielly) – 20. Guenther (Sergačov, Keller), 34. Peeke (Keller, Anders Lee), 54. Schmaltz (Keller, Sergačov)
Tampa Bay Lightning – Detroit Red Wings 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
Góly: 31. 8. Point (Kučerov, D'Astous), 14. Point (Kučerov, Černák), 29. Cirelli (Goncalves, Moser), 60. McDonagh – 31. Raymond (Compher), 46. Compher (Copp, Faulk)
New York Rangers – St. Louis Blues 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
Góly: 22. Fox (Kartye, J. Miller), 50. Bjorkstrand (Tolvanen, Cuylle), 58. Tolvanen (J. Miller) – 60. Suter (Toropčenko, Lindstein)
Philadelphia Flyers – Minnesota Wild 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)
Góly: 35. Foerster (Drysdale, Mičkov), 42. Barkey (Martone, Zegras) – 5. Boldy (Q. Hughes, Brodin), 5. McCarron (Coleman, Brink), 21. Eriksson Ek (Boldy), 59. Jurov (Kaprizov, Määttä)
Pittsburgh Penguins – Vegas Golden Knights 2:3 (0:1, 0:0, 2:2)
Góly: 42. Novak (Korczak, Stastney), 50. Rakell (Novak, Korczak) – 17. Hertl (Marner, Eichel), 52. Connelly (Lauzon), 60. Hertl (Stone, Eichel)
Washington Capitals – Dallas Stars 5:6 (0:1, 3:4, 2:1)
Góly: 31. Kyrou (D. Strome, C. Hutson), 37. Jenner (R. Leonard, Fehérváry), 40. Chychrun (D. Strome, Kyrou), 53. Sourdif (Beauvillier, I. Protas), 59. R. Leonard (Kyrou, Chychrun) – 9. Kiviranta (Faksa, Harley), 21. J. Robertson (W. Johnston, Hintz), 24. J. Robertson (Hyry, Myers), 26. J. Robertson (Harley, Hintz), 35. Rantanen (W. Johnston, Benn), 42. Hintz (Lindell, J. Robertson)
Columbus Blue Jackets – Colorado Avalanche 7:2 (2:1, 4:1, 1:0)
Góly: 1. Olivier (Coyle), 8. Provorov (Garland, Ničuškin), 25. Christiansen (Olivier), 28. Sillinger (Werenski, Olivier), 33. Coyle (Johnson, Werenski), 33. Ničuškin (Monahan, Mateychuk), 52. Coyle (Sillinger, Severson) – 11. C. Makar (MacKinnon, Malinski), 37. Kadri (MacKinnon, C. Makar)
New Jersey Devils – Edmonton Oilers 4:3 pp a sn (0:1, 3:1, 0:1 - 0:0)
Góly: 28. Brown (J. Hughes, L. Hughes), 35. J. Hughes (Hamilton, Bratt), 36. J. Hughes (Brown, Hischier), rozh. náj. Gricjuk – 9. Bouchard (Ekholm, Nugent-Hopkins), 39. Nugent-Hopkins (Bouchard, K. Kapanen), 41. Draisaitl (K. Kapanen, McDavid)
Nashville Predators – Carolina Hurricanes 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
Góly: 13. Perbix (F. Forsberg), 24. Josi (F. Forsberg), 46. Edström (Josi, Colton), 60. Colton (Skjei, Drury) – 31. Blake (Gostisbehere, Stankoven)
Vancouver Canucks – Anaheim Ducks 4:5 (1:2, 1:2, 2:1)
Góly: 7. Öhgren (Rossi, Cotter), 29. L. Karlsson (D. O'Connor), 46. DeBrusk (Pettersson I, Boeser), 50. DeBrusk (Oleksiak, Pettersson I) – 5. Granlund (Sennecke, LaCombe), 18. Gauthier (Sennecke, LaCombe), 23. Carlsson (Minťukov, Granlund), 39. Gauthier (Sennecke, Granlund), 45. Gauthier (Sennecke, Luneau)
Tabuľky NHL
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